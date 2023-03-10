Дешевая российская нефть подняла спрос Индии на топливо до самого высокого уровня за 24 года

От India Today Business Desk: Спрос на топливо в Индии в феврале достиг 24-летнего максимума, чему способствовала дешевая российская нефть и рост промышленной активности.

Официальные данные показали, что потребление топлива, которое является косвенным показателем спроса, выросло более чем на 5 процентов до 4,82 миллиона баррелей в день в феврале, отметив пятнадцатый рост подряд в годовом исчислении.

Согласно данным, собранным Ячейкой планирования и анализа нефти (PPAC), это был самый высокий показатель за 24 года.

Рост спроса был вызван не только высокой промышленной активностью и внутренним спросом, но и доступностью дешевой российской нефти. Следует отметить, что Индия импортировала рекордно большие объемы сырой нефти, причем наибольшую долю импорта составляла Россия.

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Продажи бензина выросли на 8,9% в годовом исчислении до 2,8 млн тонн в феврале, а потребление дизельного топлива подскочило на 7,5% до 6,98 млн тонн.

При этом продажи авиакеросина выросли более чем на 43% до 0,62 млн тонн. Однако продажи газа для приготовления пищи или сжиженного нефтяного газа упали на 0,1% до 2,39 млн тонн.

Продажи битума, используемого для строительства дорог, также подскочили на 21,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а потребление мазута в феврале сократилось чуть более чем на 5% по сравнению с январем.

(По материалам агентства Reuters)