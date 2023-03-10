Economy

Дешевая российская нефть подняла спрос Индии на топливо до самого высокого уровня за 24 года

10 марта, 2023
Marfa Fedoroa

Официальные данные показали, что потребление топлива, которое является косвенным показателем спроса, выросло более чем на 5 процентов до 4,82 миллиона баррелей в день в феврале, отметив пятнадцатый рост подряд в годовом исчислении. Данные, собранные Ячейкой планирования и анализа нефти (PPAC), были самыми высокими за 24 года.

Индия импортирует большую часть сырой нефти из России. (Фото: Рейтер)

От India Today Business Desk: Спрос на топливо в Индии в феврале достиг 24-летнего максимума, чему способствовала дешевая российская нефть и рост промышленной активности.

Официальные данные показали, что потребление топлива, которое является косвенным показателем спроса, выросло более чем на 5 процентов до 4,82 миллиона баррелей в день в феврале, отметив пятнадцатый рост подряд в годовом исчислении.

Согласно данным, собранным Ячейкой планирования и анализа нефти (PPAC), это был самый высокий показатель за 24 года.

Рост спроса был вызван не только высокой промышленной активностью и внутренним спросом, но и доступностью дешевой российской нефти. Следует отметить, что Индия импортировала рекордно большие объемы сырой нефти, причем наибольшую долю импорта составляла Россия.

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Продажи бензина выросли на 8,9% в годовом исчислении до 2,8 млн тонн в феврале, а потребление дизельного топлива подскочило на 7,5% до 6,98 млн тонн.

При этом продажи авиакеросина выросли более чем на 43% до 0,62 млн тонн. Однако продажи газа для приготовления пищи или сжиженного нефтяного газа упали на 0,1% до 2,39 млн тонн.

Продажи битума, используемого для строительства дорог, также подскочили на 21,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а потребление мазута в феврале сократилось чуть более чем на 5% по сравнению с январем.

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(По материалам агентства Reuters)

Опубликовано в:

10 марта 2023 г.

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