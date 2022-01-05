Джайшанкар: Министр иностранных дел С.Джайшанкар беседует со своими российскими и американскими коллегами по глобальным вопросам | Новости Индии

НЬЮ-ДЕЛИ: Министр иностранных дел С. Джайшанкар рассмотрел отношения с США и Россией в ходе последовательных переговоров со своими американскими и российскими коллегами Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым соответственно. Обмениваясь новогодними и рождественскими комплиментами, он рассмотрел двусторонние отношения с двумя странами, а также обсудил глобальные проблемы, вызывающие озабоченность.

«Обширная дискуссия в понедельник вечером с SecBlinken. Освещение текущих двусторонних вопросов, Индо-Тихоокеанского региона и насущных глобальных проблем. Также обмен новогодними поздравлениями», — написал Джайшанкар в Twitter во вторник. Беседа состоялась в преддверии диалога Индия-США 2 + 2, который, вероятно, состоится в конце этого месяца.

После этого во вторник состоялся телефонный разговор с Лавровым, и в рамках реализации результатов российско-индийского саммита, состоявшегося в Нью-Дели 6 декабря, они обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили свое намерение «укреплять связи особого и выдающегося стратегического партнерства между двумя странами в области экономики, инвестиций и ядерной энергетики», космоса, высоких технологий и здравоохранения.

В заявлении России говорится, что министры согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, включая сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Региональном информационном центре, а также в ООН и Совете Безопасности ООН. Они также обменялись мнениями о подготовке к предстоящим контактам на высоком уровне, включая заседание Межправительственного комитета по торговле, экономическому, технологическому и культурному сотрудничеству, а также встречи между министерствами иностранных дел.

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