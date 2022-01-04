Джайшанкар провел переговоры с американскими и российскими коллегами и обсудил двусторонние отношения | Последние новости Индии

Разговор с Блинкеном был посвящен двусторонним и глобальным вопросам, в том числе текущей ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Министр иностранных дел С.Джайшанкар имел телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Разговор с Блинкеном был посвящен двусторонним и глобальным вопросам, в том числе текущей ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. В заявлении говорится, что стороны также обменялись новогодними поздравлениями.
«Вчера вечером состоялась обширная дискуссия с SecBlinken. Обсуждались текущие двусторонние вопросы, Индо-Тихоокеанский регион, насущные глобальные проблемы. Он также обменялся новогодними поздравлениями», — сказал Джайшанкар в своем твиттере.
Что касается переговоров с Лавровым, посольство России заявило, что они являются продолжением результатов саммита, состоявшегося в Дели 6 декабря, и были обсуждены практические вопросы двустороннего сотрудничества.
«Я счастлив обменяться новогодними поздравлениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня вечером. Он обсудил дальнейшие шаги по итогам ежегодного саммита и встречи 2 + 2. Он согласился поддерживать регулярные контакты», — написал министр иностранных дел. в Твиттере.
В посольстве сообщили, что министры согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, включая сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничества, группе БРИКС и Региональном информационном центре, а также в ООН и Совете Безопасности ООН. . Они также обменялись мнениями о подготовке к предстоящим контактам на высоком уровне и подтвердили свою решимость укреплять особые и выдающиеся отношения стратегического партнерства между двумя странами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергии, космоса, высоких технологий и здравоохранения ».
Разговор между Индией и США произошел в то время, когда две страны готовятся к следующему этапу переговоров министров иностранных дел и обороны «два + два». Диалог «два + два», скорее всего, состоится в конце этого месяца или в феврале в Вашингтоне.
(при участии агентств)
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