Джареда Лето однажды уволили с работы по продаже марихуаны в кинотеатре

Джаред Лето был жив высокий жизнь в подростковом возрасте.

49-летний обладатель «Оскара» был уволен с работы в кино после того, как был пойман на продаже марихуаны на территории.

«В детстве я работал в кинотеатре, и меня уволили за то, что я продавал каннабис через черный ход», — сказал Лето. Эллен ДеДженерес во вторник в эпизоде ​​своего ток-шоу. «Мне нравится ходить в кино.»

Звезда «Дома Gucci» пошутила: «Я была предпринимателем».

Затем он пошутил, что попкорн и травы «идут хорошо».

Несмотря на новый правовой статус марихуаны в Нью-Йорке и во многих городах Соединенных Штатов, употребление марихуаны было строго запрещено и незаконно 40 лет назад, когда Лето был ребенком.

В другом месте интервью Лето выразил свое восхищение знаменитостями во время обзора игры ДеДженереса «Горящие вопросы».

Среди его увлечений — звезда «Я — мечта, Дженни» Барбара Иден, автор послания «Колесо фортуны» Ванна Уайт и … Кристофер Уокен. Это произошло по-другому, — сказал 63-летний ДеДженерес.

В настоящее время Лето играет Паоло Гуччи в драме Ридли Скотта от кутюрье «Дом Гуччи», где он играет бывшего руководителя отдела дизайна люксового бренда.

Актер из «Клуба покупателей Далласа» претерпел кардинальные изменения в этой роли, облачился в протезы и нанес тяжелый макияж, чтобы выглядеть как стареющий Пауло.

Однако критики недовольны его грозным итальянским акцентом, говоря, что он напоминает им главного персонажа видеоигры в Super Mario Bros.

Обладатель «Оскара» пошутил, что продажа каннабиса в подростковом возрасте сделала его «предпринимателем». Дисней Public Entertainment

Твитнуть одного пользователяДжаред Лето, это я, Марио! «Приближаясь к итальянскому акценту, который выполняет свою работу — он должен быть клоуном, — но он все равно меня неправильно третирует (как человека, который вырос в северной Италии)».

«Послушайте, я просто скажу: русский акцент Джареда Лето в House of Gucci был далек от реальности», другой рекламодатель.