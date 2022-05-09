Джаред Гофф из Детройт Лайонс выиграл аукцион Bristol Sports Haspola

Квотербек «Детройт Лайонс» Джаред Гофф стал счастливым обладателем новой обуви после победы на виртуальном онлайн-аукционе.

в конце марта, БАРСТОЛ СПОРТ Они объявили, что продают с аукциона изготовленный на заказ самолет Air Force 1 (один ботинок), подписанный самой интернет-звездой Хасбуллой.

мне сложные виды спортаИнтернет-звезда Хасбуллы сияет последние два года после того, как прославилась серией розыгрышей и трюков и быстро покорила сердца миллионов, в том числе российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

Калеб Пресли, 27-летний связной из Детройта, приветствовал свою победу на аукционе и благотворительное пожертвование в фонд Barstol.

«Привет этому хорошему Киммеру, который выиграл аукцион Haspola и пожертвовал 31 000 долларов в @barstoolfund», — написал Пресли в социальных сетях.

Фонд представляет собой 30-дневный некоммерческий денежный фонд, призванный помочь малым предприятиям пережить приказы о закрытии, вызванные экономическим спадом после глобальной пандемии.

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Ближе к концу прошлого сезона главный тренер Дэн Кэмпбелл сказал главной радиостанции команды: 97.1 БилетОн легко мог представить Гоффа в будущем игроком команды.

«Я чувствую, что мы начинаем находить здесь свой ритм, и мы все начинаем коллективно общаться, от тренерского штаба до игроков», — сказал Кэмпбелл. «Вы просто максимизируете все, что у нас здесь есть, и я просто чувствую, что мы действительно становимся лучше. Я чувствую, что мы находим личности. Так что да, я не понимаю, почему этого не происходит. Смотрите, он вставляет работа, и все, что вы можете спросить, это то, что он тоже становится лучше». Так что мне нравится, куда он направляется сейчас».

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