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Джастин Гетджи все сгорел бы, если бы Конор МакГрегор получил титул UFC

21 декабря, 2021
Boleslava Sokolova

Джастин Гетье Он сказал, что будет «гореть» UFC если Конор МакГрегор Он получает титульный бой в легком весе перед собой.

Джетжи упомянул Майкла Чендлера В битве с общим противником В ноябре президент UFC Дана Уайт заявил, что победивший американец будет бороться за титул в весе 155 фунтов в следующем раунде.

Чарльз Оливейра Держите пояс против Дастина Порье в этом месяцеПодготовьте эффективную защиту от Гитджи к 2022 году.

Однако статус МакГрегора как крупнейшей звезды в истории ММА означает Кажется, недалеко от титульного кадра, чего боится Гатджи.

Когда спросили раньше TMZ О возможности того, что МакГрегор станет следующим претендентом на роль Оливейры, Гетджи сказал: «Я сожгу все. Черт возьми, я бы так и поступил».

«[McGregor] не имеет к этому никакого отношения. Он не выигрывал ни одного боя с 2016 года в легком весе, а я — №1. Я видел, как обновили рейтинг, теперь я №1; Это хорошо.

«Всю свою жизнь я работал над этим, вот это следующее. Если нет, я сжигаю это. Это не имеет значения, я приду и начну разбрасывать кукол повсюду. Я не знаю, какой ответ является.»

Гетджи имел в виду инцидент 2018 года, когда Макгрегор бросил манекен в автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов.

Позже в том же году Макгрегор бросил вызов бывшему двукратному чемпиону UFC Нурмагомедову за пояс в легком весе, но ирландец был представлен россиянином в четвертом раунде.

Два года спустя — в октябре 2020 года — Нурмагомедов представил тогдашнего временного чемпиона в легком весе Гаетже во втором раунде, чтобы сохранить за собой золотую медаль, а затем ушел непобежденным.

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Единственным боем Гетье с тех пор была его вражда с Чендлером, в то время как Макгрегор оправился от поражения от Нурмагомедова, остановив Дональда Серроне на 40 секундах в бою в полусреднем весе, но в этом году дважды проиграл Пурье в легком весе.

«Я никогда не позволю этого [McGregor] Сражаться за титул, если он не выиграет, и пройти через процесс », — сказал Джетджи.

«Он не сядет на все. Их так много [contenders]Автор: Бенил Дариус, Ислам Махачев — Я буду драться с этими парнями, а не с Конором МакГрегором. Это не так.

«С течением времени это становится все более и более неуместным. Скоро вы перестанете задавать мне эти вопросы. Будет прекрасный день».

Победа Оливейры над Порье в этом месяце ознаменовала первую защиту бразильца титула UFC в легком весе, который он выиграл у Чендлера в мае после того, как его покинул Нурмагомедов.

Результат увеличил победную серию Оливейры до 10 и закрепил его текущие рекорды по количеству финишей и побед на подаче в истории UFC.

«Мне не нужно говорить о какой-либо небрежности», — сказала Гити об Оливейре. «Он прибыл так далеко. Я видел его после боя и сказал ему, что он того стоит.

«Я сказал раньше, что если он выйдет и победит Пурье, я отдам ему все заслуги в мире. Это то, что я ему даю».

«Он грозный противник, номер один в мире, и я не могу дождаться, чтобы сразиться с ним в Америке, сразиться с ним в Бразилии и сразиться с ним в Канаде. В какой из этих троих я участвую».

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