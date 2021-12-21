Джастин Гетджи все сгорел бы, если бы Конор МакГрегор получил титул UFC

Джастин Гетье Он сказал, что будет «гореть» UFC если Конор МакГрегор Он получает титульный бой в легком весе перед собой.

Джетжи упомянул Майкла Чендлера В битве с общим противником В ноябре президент UFC Дана Уайт заявил, что победивший американец будет бороться за титул в весе 155 фунтов в следующем раунде.

Чарльз Оливейра Держите пояс против Дастина Порье в этом месяцеПодготовьте эффективную защиту от Гитджи к 2022 году.

Однако статус МакГрегора как крупнейшей звезды в истории ММА означает Кажется, недалеко от титульного кадра, чего боится Гатджи.

Когда спросили раньше TMZ О возможности того, что МакГрегор станет следующим претендентом на роль Оливейры, Гетджи сказал: «Я сожгу все. Черт возьми, я бы так и поступил».

«[McGregor] не имеет к этому никакого отношения. Он не выигрывал ни одного боя с 2016 года в легком весе, а я — №1. Я видел, как обновили рейтинг, теперь я №1; Это хорошо.

«Всю свою жизнь я работал над этим, вот это следующее. Если нет, я сжигаю это. Это не имеет значения, я приду и начну разбрасывать кукол повсюду. Я не знаю, какой ответ является.»

Гетджи имел в виду инцидент 2018 года, когда Макгрегор бросил манекен в автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов.

Позже в том же году Макгрегор бросил вызов бывшему двукратному чемпиону UFC Нурмагомедову за пояс в легком весе, но ирландец был представлен россиянином в четвертом раунде.

Два года спустя — в октябре 2020 года — Нурмагомедов представил тогдашнего временного чемпиона в легком весе Гаетже во втором раунде, чтобы сохранить за собой золотую медаль, а затем ушел непобежденным.

Единственным боем Гетье с тех пор была его вражда с Чендлером, в то время как Макгрегор оправился от поражения от Нурмагомедова, остановив Дональда Серроне на 40 секундах в бою в полусреднем весе, но в этом году дважды проиграл Пурье в легком весе.

«Я никогда не позволю этого [McGregor] Сражаться за титул, если он не выиграет, и пройти через процесс », — сказал Джетджи.

История продолжается

«Он не сядет на все. Их так много [contenders]Автор: Бенил Дариус, Ислам Махачев — Я буду драться с этими парнями, а не с Конором МакГрегором. Это не так.

«С течением времени это становится все более и более неуместным. Скоро вы перестанете задавать мне эти вопросы. Будет прекрасный день».

Победа Оливейры над Порье в этом месяце ознаменовала первую защиту бразильца титула UFC в легком весе, который он выиграл у Чендлера в мае после того, как его покинул Нурмагомедов.

Результат увеличил победную серию Оливейры до 10 и закрепил его текущие рекорды по количеству финишей и побед на подаче в истории UFC.

«Мне не нужно говорить о какой-либо небрежности», — сказала Гити об Оливейре. «Он прибыл так далеко. Я видел его после боя и сказал ему, что он того стоит.

«Я сказал раньше, что если он выйдет и победит Пурье, я отдам ему все заслуги в мире. Это то, что я ему даю».

«Он грозный противник, номер один в мире, и я не могу дождаться, чтобы сразиться с ним в Америке, сразиться с ним в Бразилии и сразиться с ним в Канаде. В какой из этих троих я участвую».