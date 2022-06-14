Джейк Салливан встречается с Ян Цзечи в Люксембурге, готовя почву для возможной встречи Байдена и Си.

Переговоры, о которых заранее не объявлялось, продолжались четыре с половиной часа. Они стали возможной прелюдией к встрече президента Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая, по словам Белого дома, возможна в ближайшие месяцы.

Байден также рассматривает возможность повышения некоторых тарифов для Китая, которые бывший президент Дональд Трамп ввел в попытке укротить инфляцию в Соединенных Штатах.

После встречи Салливана с Ян Цзечи высокопоставленный чиновник администрации сказал, что ожидает «дополнительных потенциальных встреч в ближайшие месяцы», хотя они сказали, что в настоящее время между Байденом и Си нет никакого плана.

Встреча Салливана с Яном последовала за телефонным звонком в прошлом месяце перед первым визитом Байдена в Азию. белый дом Сделайте несколько ссылок За последние недели, чтобы продемонстрировать свою приверженность Азиатско-Тихоокеанскому региону, в том числе принять лидеров Юго-Восточной Азии в Белом доме. Эти шаги рассматриваются как попытка противостоять влиянию Китая в регионе, которое было основной движущей силой сосредоточения внимания Байдена на Азии. «Г-н Салливан подчеркнул важность поддержания открытых линий связи для управления конкуренцией между нашими двумя странами», — говорится в заявлении Белого дома на встрече в понедельник. Предыдущим встречам Салливана и Янга предшествовали телефонные звонки между Байденом и Си, которые еще не встречались лично с тех пор, как Байден вступил в должность. Последний раз они разговаривали в марте 110 минут у Байдена Он стремился отговорить Си от оказания поддержки России в ее войне на Украине. Этот вопрос обсуждался в понедельник в Люксембурге, наряду с недавними провокациями Северной Кореи и задержанием американцев в Китае. Салливан сказал, что американцы, на которых распространяется запрет на выезд, являются «личным приоритетом» для Байдена и для него. READ Германия заявляет, что Запад согласен на дополнительные санкции против России после убийства Бучи Он также выразил обеспокоенность по поводу недавнего вето Китая на резолюцию Совета Безопасности ООН, касающуюся Северной Кореи. Он подчеркнул «важность поддержания открытых линий связи на всех уровнях». Чиновник сказал, что целью США во взаимодействии с Китаем было «удостовериться, что каждая сторона понимает намерения другой и понимает приоритеты». «Это очень важно, чтобы избежать потенциальных недоразумений и неправильных толкований и снизить риск. Я думаю, что все эти вещи необходимы, знаете ли, для здорового и ответственного управления отношениями».