Джейк Салливан: Россия может вторгнуться в Украину в любой день

«Мы не можем точно предсказать день, но мы уже некоторое время говорим, что мы в окне, вторжение может начаться, и Россия может начать крупные военные действия в Украине в любой день, в том числе на следующей неделе. Олимпийские игры заканчиваются», — сказал Салливан Тапперу.

Он добавил: «То, как они построили свои силы и то, как они управляют делами, делает очевидной возможность того, что очень скоро начнутся крупные военные действия. Мы готовы продолжать работу в дипломатии, но мы готовы реагировать единым и решительным образом с нашими союзниками и партнерами в случае, если Стойкость России.

Салливан выступил на следующий день после того, как президент Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина о «быстрых и больших затратах», если он отдаст приказ о вторжении в Украину.

По оценкам Соединенных Штатов, у границы с Украиной у России находится более 100 000 военнослужащих, и только на этой неделе к ним добавились тысячи, по словам представителя администрации. Соединенные Штаты в субботу перебросили часть своих сил из Украины и приказали эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства из страны. Салливан сказал, что посольство США в Украине «готово завершить вывод… если это будет необходимо».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что данные разведки министерства обороны, предполагающие, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, «на самом деле были комбинацией факторов», в том числе того, что Соединенные Штаты видят прямо на границе.

«Я думаю, что мы наблюдаем мозаику разведывательных данных. Мы не говорим об этом конкретно, но у нас есть хорошие источники разведданных, и они говорят нам, что сейчас все складывается для какой-то восходящей возможности для Мистер Путин», — сказал он Fox.

Что касается вывода некоторых американских военнослужащих и дипломатического персонала из Украины, Кирби сказал MSNBC, что министр обороны Ллойд Остин «из-за большой осторожности … решил, что пришло время вывести их из страны», добавив, что войска уже размещены. . Близко к польской границе, поэтому их было очень легко вывезти из страны.

В пятницу Салливан предупредил американцев, находящихся на Украине, не уезжать, и заявил, что военные действия могут начаться с бомбардировки с воздуха, в результате которой могут погибнуть мирные жители.

Он повторил эти звонки Таберу, заявив, что военное наступление, скорее всего, начнется с ракетно-бомбовых обстрелов.

«Это совсем не так точно, как хотелось бы армии — любой армии, — сказал Салливан. — Мы даже не знаем, насколько точны российские военные». «Невинные мирные жители могут быть убиты вне зависимости от их национальности. Затем следует атака сухопутных войск, передвигающихся через украинскую границу. И снова невинные мирные жители могут попасть под перекрестный огонь или оказаться в ловушке в местах, откуда они не могут двигаться. Это почему мы так ясно и прямо говорим американским гражданам, что, хотя варианты коммерческого транспорта все еще доступны, они должны воспользоваться ими».

Советник по национальной безопасности отказался обсуждать, считает ли он, что Путин с большей вероятностью отдаст приказ сосредоточенным на границе войскам вторгнуться в соседнюю Украину, вместо этого предложив «ускорить это наращивание».

«Я не собираюсь мешать тому, что произойдет — я не могу сидеть здесь сегодня и предсказывать», — сказал Салливан. «Что я могу сделать, так это убедиться, что мы готовы — и мы готовы. Мы готовы немедленно и решительно отреагировать вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия двинется вперед. Мы будем защищать территорию НАТО, мы возьмем на себя расходы и мы и Россия гарантирует, что мы выйдем из этого как Запад сильнее и могущественнее, с большей решимостью и целеустремленностью, чем мы были 30 лет назад, и что Россия в конечном итоге понесет значительные стратегические издержки военных действий».

Салливан сказал, что если Россия вторгнется в Украину, разведка США укажет на возможность ложной операции как на предлог для вторжения.

«У нас есть информация, которую мы собрали с помощью разведки, которая указывает на активное планирование этого, и не только Соединенные Штаты говорят об этом», — сказал Салливан Тапперу. «У нас есть наши союзники по НАТО, которые тоже говорят то же самое, потому что они смогли просмотреть эти разведданные, оценить их достоверность и прийти к тому же выводу, что и мы. Поэтому я думаю, что мир должен быть готов к тому, что Россия отправится в путь». предлог, а затем наблюдайте за возможными военными действиями».

После того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что «лучший друг» врагов Украины сеет панику в стране, Салливан выступил в защиту решения администрации бить тревогу по поводу любой возможной фиктивной военной операции. Салливан сказал, что Соединенные Штаты публикуют разведданные, чтобы «остановить войну», а не начать войну. Байден и Зеленский Представитель Белого дома сообщил, что разговор длился около часа в воскресенье утром.

«Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность сделать здесь сюрприз — спровоцировать что-то на Украину или мир. Мы позаботимся о том, чтобы выложить в мир то, что мы видим прозрачно и так ясно, что мы можем распространяйте эту информацию как можно шире». «Это то, что мы сделали. Это то, что мы будем продолжать делать».

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