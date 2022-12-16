Джейлен Браун может стать первым игроком «Селтикс» после Ларри Берда, добившимся такого успеха.

Браун может стать первым игроком «Селтикс» после Берда, добившимся такого успеха. появилось в оригинале NBC Спорт Бостон

ДжЭйлин Браун Он наслаждается лучшим сезоном в своей карьере в НБА и находится на пути к тому, чтобы стать первым игроком «Бостон Селтикс», добившимся с тех пор впечатляющего статистического результата. Ларри Берд.

«Браунс» вступают в пятничную игру против «Орландо Мэджик» на «ТД Гарден», набирая в среднем 26,6 очка и 7,3 подбора за игру с процентом бросков с игры 50,3.

Celtics Talk POSTGAME POD: Безумные «Селтикс» вернулись после эпического краха от рук соперника «Лейкерс» | Слушай и подписывайся

Если он сохранит эти цифры на протяжении всей кампании 2022–2023 годов, звездный защитник станет первым игроком «Селтикс», набравшим в среднем не менее 26 очков и сделавшим семь подборов за игру, а также забивавшим более 50 процентов с игры после Ларри Берда в 1987 году. 88.

Игрок «Селтикс» уже четыре раза забивал эту серию, и Бёрд насчитал три из них.

Одна из лучших игр в карьере «Браунс» состоялась в понедельник вечером против соперника «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. В составе «Бостона» он набрал 25 очков, 15 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Он одержал победу со счетом 122-118 в овертайме..

Браун стал первым игроком, набравшим более 25 очков, более 15 подборов, пять передач и более трех перехватов в одной игре в этом сезоне. Он стал первым «Селтиком», сделавшим это после Антуана Уокера в сезоне 1999/00. До Уокера Берд был последним игроком, добившимся этого в сезоне 1987-88.

В настоящее время Браун набирает в среднем рекорды по очкам, подборам и передачам за игру, а также усредняет рекорды по очкам, подборам и передачам за игру. Его отличная игра с товарищем по команде Джейсон Татум Однако выступление на уровне MVP является одной из причин, по которой «Селтикс» лидируют в лиге с результатом 22-7.