Джеймс Бонд: где транслировать все фильмы перед ‘No Time To Die’

Введите новую облигацию. Когда Коннери отверг шестой подряд фильм о Бонде, один фильм, и он Джордж Лэзенби Его наняли для смокинга. Несмотря на то, что снялась только в одном фильме, На секретной службе Ее Величества Он был критически оценен За динамичный любовный интерес Дайаны Ригг, дерзкий швейцарский альпийский пейзаж и запоминающуюся балладу Луи Армстронга «У нас есть все время в мире».
бриллианты навсегда
вооружившись Тогда он записал 1,25 миллиона зарплат.Коннери вернулся в роли Бонда в полном составе. Окруженный двумя девушками Бонда – Тиффани Кейс и Пленти О’Тул – британский шпион отправляется в крестовый поход, чтобы выяснить, кто копит мировые запасы алмазов. Он бегает по миру и посещает Амстердам, Лас-Вегас и Лондон во время показа фильма. Но даже массовые выплаты жалованья и международные перелеты не смогли удержать Коннери. Это будет его последнее выступление на экране в роли Бонда, за исключением 1983 года. Никогда не говори никогда, который не производился Eon Productions.
живи и умри
Два года спустя в роли Роджера Мура появился новый Бонд, который придал франшизе более комедийный вид. 1973 живи и умри Пользуясь популярностью фильмов о блэксплуатации, Бонд берет Бонда в Карибское море в битве против злого мастера колдовства мистера Биг / Доктора. Кананга. Что касается личной жизни, то у Бонда прерываются романтические отношения с агентом ЦРУ Феликсом Лейтером, который играет его. Глория Хендри, А также Джейн СеймурПасьянс.
Человек с золотым пистолетом
Этот фильм, вдохновленный боевыми искусствами, был вторым выходом Мура, еще более глупым, чем Бонд. В девятой части франшизы Бонд сталкивается с Кристофером Ли Скраманга, киллером, нанятым, чтобы убить нашего любимого шпиона. Несмотря на этого известного злодея, второстепенные персонажи фильма и главный сингл не нашли отклика у зрителей. крылья и Пол МаккартниЭто не было «живи и дай умереть».
Шпион, который меня любил
Мур действительно делает Бонда своим в десятой части франшизы. Он направляется в Египет в поисках системы слежения за подводными лодками, которая угрожает уничтожить мир. Во время миссии Бонд познакомился с советским агентом Аней Амасовой, которую она сыграла. Барбара БахОн персонаж, который ладит с ней и ценит романтические отношения на равных. Плюс кто может забыть Карли СаймонПесня ушного червя “Никто не работает лучше”?
Лунный гонщик
Выпущен всего два года спустя Звездные войны заколдовать Голливуд, Лунный гонщик Это выводит на орбиту облигацию Мура. Публика и критики сошлись во мнении, что космические путешествия лучше оставить Хану Соло.
только для твоих глаз
Первый фильм о Бонде 1980-х годов был попыткой соединить новое со старым. первый раз менеджер Джон Гленн Он ассистировал в картине, в которой снялся самый высокопоставленный Мур. На этот раз Бонд должен путешествовать по разным европейским местам в поисках секретного устройства, которое исчезает на борту тонущего шпионского корабля. Гленн снял пять фильмов о Бонде, но дни Мура с франшизой шли на исход.
Осьминог
Эта запись известна титульной девушкой Бонда, которую играет семья. Мод Адамс. Знаменитый контрабандист драгоценностей соревнуется с Бондом Морзе, прежде чем объединиться в погоне за злым принцем Камал Ханом.
убийственное видение
Проведя семь фильмов, спасающих мир с Бондом, Мур попрощался с персонажем в возрасте 57 лет. Его преклонный возраст, наряду с комедийным тоном фильма, часто отмечался убийственное видение как один из Самый слабый вклад франшизы. еще, Грейс ДжонсУникальный фильм про девушку Бонда и ее странную песню Duran Duran нарисованный шум В последующие десятилетия.
живой день
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».