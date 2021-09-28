Джеймс Бонд: где транслировать все фильмы перед ‘No Time To Die’

Введите новую облигацию. Когда Коннери отверг шестой подряд фильм о Бонде, один фильм, и он Джордж Лэзенби Его наняли для смокинга. Несмотря на то, что снялась только в одном фильме, На секретной службе Ее Величества Он был критически оценен За динамичный любовный интерес Дайаны Ригг, дерзкий швейцарский альпийский пейзаж и запоминающуюся балладу Луи Армстронга «У нас есть все время в мире».

бриллианты навсегда

вооружившись Тогда он записал 1,25 миллиона зарплат.Коннери вернулся в роли Бонда в полном составе. Окруженный двумя девушками Бонда – Тиффани Кейс и Пленти О’Тул – британский шпион отправляется в крестовый поход, чтобы выяснить, кто копит мировые запасы алмазов. Он бегает по миру и посещает Амстердам, Лас-Вегас и Лондон во время показа фильма. Но даже массовые выплаты жалованья и международные перелеты не смогли удержать Коннери. Это будет его последнее выступление на экране в роли Бонда, за исключением 1983 года. Никогда не говори никогда, который не производился Eon Productions.

живи и умри

Два года спустя в роли Роджера Мура появился новый Бонд, который придал франшизе более комедийный вид. 1973 живи и умри Пользуясь популярностью фильмов о блэксплуатации, Бонд берет Бонда в Карибское море в битве против злого мастера колдовства мистера Биг / Доктора. Кананга. Что касается личной жизни, то у Бонда прерываются романтические отношения с агентом ЦРУ Феликсом Лейтером, который играет его. Глория Хендри, А также Джейн СеймурПасьянс.

Человек с золотым пистолетом

Этот фильм, вдохновленный боевыми искусствами, был вторым выходом Мура, еще более глупым, чем Бонд. В девятой части франшизы Бонд сталкивается с Кристофером Ли Скраманга, киллером, нанятым, чтобы убить нашего любимого шпиона. Несмотря на этого известного злодея, второстепенные персонажи фильма и главный сингл не нашли отклика у зрителей. крылья и Пол МаккартниЭто не было «живи и дай умереть».

Шпион, который меня любил

Мур действительно делает Бонда своим в десятой части франшизы. Он направляется в Египет в поисках системы слежения за подводными лодками, которая угрожает уничтожить мир. Во время миссии Бонд познакомился с советским агентом Аней Амасовой, которую она сыграла. Барбара БахОн персонаж, который ладит с ней и ценит романтические отношения на равных. Плюс кто может забыть Карли СаймонПесня ушного червя “Никто не работает лучше”?

Лунный гонщик

Роджер Мур на съемках «Лунного гонщика» в 1979 году. Сансет-стрит

Выпущен всего два года спустя Звездные войны заколдовать Голливуд, Лунный гонщик Это выводит на орбиту облигацию Мура. Публика и критики сошлись во мнении, что космические путешествия лучше оставить Хану Соло.

только для твоих глаз

Первый фильм о Бонде 1980-х годов был попыткой соединить новое со старым. первый раз менеджер Джон Гленн Он ассистировал в картине, в которой снялся самый высокопоставленный Мур. На этот раз Бонд должен путешествовать по разным европейским местам в поисках секретного устройства, которое исчезает на борту тонущего шпионского корабля. Гленн снял пять фильмов о Бонде, но дни Мура с франшизой шли на исход.

Осьминог

Эта запись известна титульной девушкой Бонда, которую играет семья. Мод Адамс. Знаменитый контрабандист драгоценностей соревнуется с Бондом Морзе, прежде чем объединиться в погоне за злым принцем Камал Ханом.

убийственное видение

Проведя семь фильмов, спасающих мир с Бондом, Мур попрощался с персонажем в возрасте 57 лет. Его преклонный возраст, наряду с комедийным тоном фильма, часто отмечался убийственное видение как один из Самый слабый вклад франшизы. еще, Грейс ДжонсУникальный фильм про девушку Бонда и ее странную песню Duran Duran нарисованный шум В последующие десятилетия.

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