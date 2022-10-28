Джеймс Грей в «Времени Армагеддона», «Антисемитизм и расизм в Квинсе 1980-х».

Вышел ли Фред Трамп в холл вашей школы и помог вам пережить трудные времена?

Все произошло именно так, как показано в фильме. Он как бы стоял на руках вот так. [Crosses arms.] Я подумал: кто такой злой клоун? «Ты. Как тебя зовут? Ты учишься в этой школе?» «Да». Вот и все. Я должен показаться немного глупым. Ко мне был приложен этот чемоданчик, который подарил мне мой отец. Я помню, что у меня был этот Диппити-До [hair gel] Распусти мои волосы и немного взъерошь их. Он сразу нацелился на меня. «Как зовут твоих родителей? Эрвин и Эстер Грей? И ты учишься в этой школе?» Сегодня мой первый день. Я помню, что был в ужасе. Дональд пошел в школу. Мэри Трамп [Donald Trump’s niece], которая теперь довольно смело говорила о своей семье, тоже пошла в школу. Мой брат знал ее. Я не был. Она была немного старше.

А Марианна Трамп, вы пришли только один раз?

Это было выступление перед советом. Пытался найти точный текст. Я не мог — я полагался на свою память и память своего брата, тоже очень близкого к нему учителя. Она продолжала рассказывать о том, как усердно работала и с какими трудностями сталкивалась. Я помню, даже в то время думал, что он чувствовал себя неудачником.

Разное Он обвинил вас в использовании персонажа Джонни. «История просто отбрасывает его», — говорится в обзоре. «Он действительно существует, чтобы дать урок Павлу». Какова ваша реакция на это?

Я думаю, что это очень ленивая критика. Я его не брошу — вы точно знаете, что с ним происходит, и это ужасно. Это также не единственное, о чем фильм. Часть проблемы заключается в том, что вы можете свести что угодно к такому выводу, если захотите. Важен нюанс. Когда мы создаем произведения искусства, важны детали и преданность создателей человечности людей или предметов в работе. Я спрашиваю себя: знаем ли мы, чего Джонни хочет от жизни? Каковы были его мечты? И да. Знаем ли мы, какова была его внешняя борьба с этими факторами? да. Знаем ли мы, какова его внутренняя борьба? да. Знаем ли мы что-нибудь о его прошлом? да. Для меня это означает, что я признал его человечность. Он не привык. Я думаю, что концовка довольно открыта.