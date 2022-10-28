Джеймс Грей в «Времени Армагеддона», «Антисемитизм и расизм в Квинсе 1980-х».

Просмотр займет всего несколько минут».Время АрмагеддонаОсознать, что главный герой, рыжеволосый шестиклассник Пол Графф (Бэнкс Репетта), является едва убедительной копией сценариста и режиссера фильма Джеймса Грея.
Действие фильма происходит в 1980 году во Флашинге, Квинс, где вырос Грей, в момент, который он считает культурным поворотным моментом. Сюжет, похожий на мемуары, рассказывает об отношениях Пола с его родителями (Энн Хэтэуэй и Джереми Стронг) и его дедом британского происхождения (Энтони Хопкинс). Он также имеет дело, в основном, со своей дружбой со своим чернокожим одноклассником Джонни (Джален Уэбб), которому расизм и другие социальные силы мешают так, как Полу — еврею с небольшой степенью дискриминации — нет. Р.
Этот фильм является продолжением Грея «Ad Astra», космической басни с Брэдом Питтом в главной роли, которая оказалась трудным опытом для режиссера. Он сказал, что выпущенная версия не является его историей, сославшись на аудиокомментарий, который он не писал. Он сказал в «Время Армагеддона»: «Я хотел заново открыть для себя то, что мне нравится в фильмах. Это нелегко, когда тебе 53 года».
Хотя Грей, преданный историк окраин Нью-Йорка, живет в Лос-Анджелесе с 2012 года («это как копать Ла-Бреа-Тар, понимаете? Вы ставите ногу на дёготь и больше не можете тянуть») , он вернулся в этом месяце, чтобы посетить Нью-Йоркский кинофестиваль. Во время нашего разговора он вынимал свой смартфон, чтобы показать мне фотографию дедушки Аарона, на которой изображен персонаж Хопкинса, или вызывал график годового ВВП, чтобы отразить то, что он считает необработанной сделкой. для американского среднего класса.
Открывается в то время, когда Антисемитские инциденты Армагеддон откровенно изображает межпоколенческую динамику еврейской семьи и компромиссы ассимиляции. Фильм объективен и в другом: родственники Трампа — персонажи. Когда родители Пола отдали его в частную школу, основанную на школе Q Forest School Альмы Грей, его почти сразу же представил ему Фред Трамп (Джон Дил), отец Дональда, который учился в школе. Попечительский совет реальной школы. Сестра Дональда Трампа Марианна Трамп ( Джессика Честейн ) посещает школу, чтобы произнести речь о ценности тяжелой работы и о том, что якобы никто ничего не дал ей бесплатно.
Ниже приведены отредактированные выдержки из нашего разговора.
Очевидно, что «Время Армагеддона» рассказывает правдивую историю вашего воспитания. Но любой, кто видел ваш первый фильм «Маленькая Одесса» (1995), предположит, что вы родились и выросли на Брайтон-Бич и являетесь детьми русских эмигрантов.
В моей семье странный раскол Потому что отец и мать моего отца не говорят по-английски, только по-русски. Хотя отец моей матери еврей из Саутгемптона [England]Это было совсем другое. Типа урбанистический. Была почти разница в классе. Фильм, который я только что снял, принадлежит моей матери.
Я сделал — не по порядку — трилогию о том, как добраться до Америки и адаптироваться к ней. в «мигрант» (2014), у вас есть следующая часть. «Маленькая Одесса» и, может быть, «два любовника» (2009) о том, чтобы быть американцем в первом поколении. Это явно фильм о втором поколении американцев.
Очевидно, вы правы, но большого дизайна не было. Я думаю, что это способ быть как можно более личным на работе. Неотъемлемой частью моего собственного опыта я считал иммиграцию из Украины в Соединенные Штаты, то, что это значило для моих бабушек и дедушек и, конечно же, что это значило для меня. Мой дедушка по отцовской линии — он сидел на диване и плакал, говоря о том, как сильно он скучал по старой стране. Со стороны моей матери было стремление стать американцем, которое имело как очень хорошие, так и разрушительные последствия.
Одна из самых эффектных сцен происходит, когда дедушка говорит Полу, что у него фамилия Граф, которая не звучит по-еврейски, и это поможет ему в жизни.
Я нахожу это ужасающим. Это его способ попытаться поступить правильно и по-своему усугубить проблему.
Пол переходит из государственной школы, где он считает себя королем школы, потому что его мать является президентом Ассоциации родителей и учителей, в частную школу, где Фред Трамп быстро занимает его место. Фред Трамп молча издевается над Полом, когда узнает, что он еврей.
Он осознавал, что в одном месте можно быть царем горы, а в другом мусором. Сама система постоянно приводит нас в порядок, унижает, возвышает и разрушает.
Вышел ли Фред Трамп в холл вашей школы и помог вам пережить трудные времена?
Все произошло именно так, как показано в фильме. Он как бы стоял на руках вот так. [Crosses arms.] Я подумал: кто такой злой клоун? «Ты. Как тебя зовут? Ты учишься в этой школе?» «Да». Вот и все. Я должен показаться немного глупым. Ко мне был приложен этот чемоданчик, который подарил мне мой отец. Я помню, что у меня был этот Диппити-До [hair gel] Распусти мои волосы и немного взъерошь их. Он сразу нацелился на меня. «Как зовут твоих родителей? Эрвин и Эстер Грей? И ты учишься в этой школе?» Сегодня мой первый день. Я помню, что был в ужасе. Дональд пошел в школу. Мэри Трамп [Donald Trump’s niece], которая теперь довольно смело говорила о своей семье, тоже пошла в школу. Мой брат знал ее. Я не был. Она была немного старше.
А Марианна Трамп, вы пришли только один раз?
Это было выступление перед советом. Пытался найти точный текст. Я не мог — я полагался на свою память и память своего брата, тоже очень близкого к нему учителя. Она продолжала рассказывать о том, как усердно работала и с какими трудностями сталкивалась. Я помню, даже в то время думал, что он чувствовал себя неудачником.
Разное Он обвинил вас в использовании персонажа Джонни. «История просто отбрасывает его», — говорится в обзоре. «Он действительно существует, чтобы дать урок Павлу». Какова ваша реакция на это?
Я думаю, что это очень ленивая критика. Я его не брошу — вы точно знаете, что с ним происходит, и это ужасно. Это также не единственное, о чем фильм. Часть проблемы заключается в том, что вы можете свести что угодно к такому выводу, если захотите. Важен нюанс. Когда мы создаем произведения искусства, важны детали и преданность создателей человечности людей или предметов в работе. Я спрашиваю себя: знаем ли мы, чего Джонни хочет от жизни? Каковы были его мечты? И да. Знаем ли мы, какова была его внешняя борьба с этими факторами? да. Знаем ли мы, какова его внутренняя борьба? да. Знаем ли мы что-нибудь о его прошлом? да. Для меня это означает, что я признал его человечность. Он не привык. Я думаю, что концовка довольно открыта.
Из Теллурида, АО Скотта, который с тех пор снял фильм Выбор критиковнаписал, что фильм «склонен к критике за сентиментальность и принятие желаемого за действительное, но носит эту слабость в рукаве, кажется, осознает свои ограничения, а не защищает свои благородные намерения».
Мне он кажется безэмоциональным. Я не думаю, что сталкивался со всем этим великим лично. Практически все арты обязательно лимитированы. Вы не сможете распознать красоту природного мира в «Гернике» Пикассо. Вы смотрите на что-то вроде «бешеного быка»: это не было рассказано с точки зрения Вики ЛаМотта. Она второстепенный персонаж, но фильм признает ее человечность. Я знал фильм с якобы либеральными евреями, так как главные герои были бы как-то ограничены таким образом. Но я пытался признать, что мы можем видеть мир Джонни очень смутно. И что любая попытка поступить правильно рискованна и чревата потенциальной неудачей.
Часть того, с чем говорят оба критика, — это то, кто рассказывает их историю. Выяснилось также, что некоторые актеры, играющие еврейских персонажей, особенно Хопкинс, не кажутся явно евреями.
Я тоже сильно обижаюсь на это. Потому что это означает, что люди хотят [puts on a Yiddish accent] «Здравствуйте, я еврейский дедушка!» Но не таким был мой дедушка. И я еврей — я оставляю за собой право выбрать кого-то вроде Энтони Хопкинса. Этот человек смотрит «Крестного отца» и жалуется, что Марлон Брандо из Омахи, штат Небраска? А не молодой итальянец из Нью-Йорка? В какой-то момент мы должны признать, что вся наша работа как художников состоит в том, чтобы попытаться проникнуть в чье-то сознание и найти сочувствие и найти в этом какую-то эмоциональную силу. Я бы сказал, что критика будет справедливой, если вы попытаетесь рассказать историю с точки зрения Джонни. Это было бы асин. Но это моя история. И вы не должны говорить, что моя история имеет ценность, но это другая критика.
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