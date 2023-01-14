Джеймс Уэбб обнаруживает планету, похожую на Землю, и США и Россия сотрудничают в космической спасательной миссии.

На этой неделе в науке появились новые новости об астронавтах, застрявших в открытом космосе (о которых мы рассказывали в наших предыдущих научных обложках), в то время как астрономы столкнулись с некоторыми Известные открытия, такие как экзопланета и далекую группу мерцающих звезд. На Земле мрачные времена продолжались, поскольку прошлый год оказался пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений.

1. Россия и США проведут операцию по спасению астронавтов «Союза»

Как сообщалось в декабре 2022 года, в российской космической капсуле «Союз М-22» в настоящее время три космонавта оказались в ловушке из-за утечки в трубопроводе охлаждения. Ранее российское космическое агентство «Роскомос» рассматривало возможность отправки еще одной капсулы «Союз» для спасения двух российских космонавтов и одного американского астронавта. НАСА также обсуждало это со SpaceX. Теперь кажется, что, несмотря на обострение дипломатической напряженности из-за российско-украинской войны, две страны сотрудничают, чтобы разработать надлежащую помощь.

Космический корабль «Союз МС-23» 20 февраля стартует в неуправляемом режиме к Международной космической станции (МКС) для возвращения экипажа на Землю, сообщил в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов по итогам заседания государственной комиссии. pic.twitter.com/VA3RcFMLiV — АстроНана (SpaceGirlLina) 11 января 2023 г.

«Союз МС-22» заменит космический корабль «Союз МС-23», который отправится к космической станции. [the nearby International Space Station] Об этом говорится в сообщении НАСА. Корабль прилетит на космическую станцию ​​20 февраля, чтобы спасти трех космонавтов с помощью Роскосмоса.

2. В Млечном Пути обнаружены самые далекие звезды

Во внешних областях звездного гало Млечного Пути астрономы идентифицировали 200 далеких переменных звезд, называемых RR Лиры. Это особенно старые звезды с физическими характеристиками, которые расширяются и сжимаются в регулярных циклах. Астрономы могут идентифицировать звезды по этим импульсам, используя уровни их яркости для расчета их расстояния от Земли. READ Приближается зима, а Путин терпит неудачу

Каждый радиальный импульс заставляет радиус звезды варьироваться от 5,1 до 5,6 радиуса Солнца. Звезды этого типа (RR Лиры) часто встречаются в шаровых скоплениях и используются в качестве эталонных свечей для измерения расстояний до других галактик. Шаровое скопление M80 / NGC 6093 pic.twitter.com/ouxSOpnzYp — Питер Шевчик (@PeterSevcik2) 11 января 2023 г.

Новое открытие было представлено на собрании Американского астрономического общества в Сиэтле, где исследователи назвали RR Лиры идеальными «стандартными свечами» для измерения галактических расстояний.

3. 2022 год стал пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений.

В 2022 году мировая температура будет продолжать расти, и 2015 год станет пятым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Последняя оценка была опубликована НАСА на основе спутниковых измерений планеты, которая переживает суровые погодные условия в результате изменения климата.

В прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла уровня, невиданного на Земле в течение 3 миллионов лет. (фото: АП)

Средняя температура в базовый период 1951–1980 годов была на 0,89 градуса Цельсия выше, чем в 2022 году. По данным НАСА, 2015 и 2016 годы стали пятыми самыми теплыми годами с момента ведения записей, которые начались в 1880 году. Это произошло, несмотря на погодное явление Ла-Нинья. в Тихом океане, что обычно вызывает небольшое понижение глобальной температуры.

4. Джеймс Уэбб открывает новую экзопланету, похожую на Землю

Телескоп Джеймса Уэбба превратился в охотника за планетами, проведя более года в пустоте космоса, примерно в 15 00 000 километров от Земли. Первая планета, обнаруженная за пределами нашей Солнечной системы, была подтверждена самой мощной в мире обсерваторией.

Планета примерно такого же размера, как наша, с диаметром 99% от диаметра Земли. Изображение: НАСА