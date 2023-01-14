Джеймс Уэбб обнаруживает планету, похожую на Землю, и США и Россия сотрудничают в космической спасательной миссии.

На этой неделе в науке появились новые новости об астронавтах, застрявших в открытом космосе (о которых мы рассказывали в наших предыдущих научных обложках), в то время как астрономы столкнулись с некоторыми Известные открытия, такие как экзопланета и далекую группу мерцающих звезд. На Земле мрачные времена продолжались, поскольку прошлый год оказался пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений.
1. Россия и США проведут операцию по спасению астронавтов «Союза»
Как сообщалось в декабре 2022 года, в российской космической капсуле «Союз М-22» в настоящее время три космонавта оказались в ловушке из-за утечки в трубопроводе охлаждения. Ранее российское космическое агентство «Роскомос» рассматривало возможность отправки еще одной капсулы «Союз» для спасения двух российских космонавтов и одного американского астронавта. НАСА также обсуждало это со SpaceX. Теперь кажется, что, несмотря на обострение дипломатической напряженности из-за российско-украинской войны, две страны сотрудничают, чтобы разработать надлежащую помощь.
Космический корабль «Союз МС-23» 20 февраля стартует в неуправляемом режиме к Международной космической станции (МКС) для возвращения экипажа на Землю, сообщил в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов по итогам заседания государственной комиссии. pic.twitter.com/VA3RcFMLiV
— АстроНана (SpaceGirlLina) 11 января 2023 г.
«Союз МС-22» заменит космический корабль «Союз МС-23», который отправится к космической станции. [the nearby International Space Station] Об этом говорится в сообщении НАСА. Корабль прилетит на космическую станцию 20 февраля, чтобы спасти трех космонавтов с помощью Роскосмоса.
2. В Млечном Пути обнаружены самые далекие звезды
Во внешних областях звездного гало Млечного Пути астрономы идентифицировали 200 далеких переменных звезд, называемых RR Лиры. Это особенно старые звезды с физическими характеристиками, которые расширяются и сжимаются в регулярных циклах. Астрономы могут идентифицировать звезды по этим импульсам, используя уровни их яркости для расчета их расстояния от Земли.
Каждый радиальный импульс заставляет радиус звезды варьироваться от 5,1 до 5,6 радиуса Солнца. Звезды этого типа (RR Лиры) часто встречаются в шаровых скоплениях и используются в качестве эталонных свечей для измерения расстояний до других галактик.
Шаровое скопление M80 / NGC 6093 pic.twitter.com/ouxSOpnzYp
— Питер Шевчик (@PeterSevcik2) 11 января 2023 г.
Новое открытие было представлено на собрании Американского астрономического общества в Сиэтле, где исследователи назвали RR Лиры идеальными «стандартными свечами» для измерения галактических расстояний.
3. 2022 год стал пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений.
В 2022 году мировая температура будет продолжать расти, и 2015 год станет пятым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Последняя оценка была опубликована НАСА на основе спутниковых измерений планеты, которая переживает суровые погодные условия в результате изменения климата.
Средняя температура в базовый период 1951–1980 годов была на 0,89 градуса Цельсия выше, чем в 2022 году. По данным НАСА, 2015 и 2016 годы стали пятыми самыми теплыми годами с момента ведения записей, которые начались в 1880 году. Это произошло, несмотря на погодное явление Ла-Нинья. в Тихом океане, что обычно вызывает небольшое понижение глобальной температуры.
4. Джеймс Уэбб открывает новую экзопланету, похожую на Землю
Телескоп Джеймса Уэбба превратился в охотника за планетами, проведя более года в пустоте космоса, примерно в 15 00 000 километров от Земли. Первая планета, обнаруженная за пределами нашей Солнечной системы, была подтверждена самой мощной в мире обсерваторией.
Планета, первоначально известная как LHS 475 b, имеет диаметр, составляющий 99 процентов от земного, и примерно такого же размера, как наша собственная. Обнаружив его в данных наблюдений спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), Уэбб решил проследить за кандидатом.
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