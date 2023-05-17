Джейсон уходит из совета директоров PEN America из-за упразднения комитета с российскими диссидентами

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Писательница и журналист Маша Гессен подала в отставку с поста заместителя председателя совета директоров PEN America, сославшись на недовольство отменой литературной организацией и организацией свободы слова мероприятия с участием российских участников дискуссии.

На прошлой неделе ручка Провели десятки мероприятий для его ежегодного фестиваля Global Voices, международного собрания писателей и других общественных деятелей. В одном разговоре участвовали два русских писателя-диссидента, а Джессен был модератором. Отдельной панелью должны были стать украинские писатели Артем Чапий и Артем Чех, действующие военнослужащие Украины.

В длинном заявлении во вторник Пен признал, что россиян не пригласили из-за «недоразумения». Русское вторжение В прошлом году украинцы возражали против присутствия любого российского участника — требование, которое, по мнению PEN, применимо только к украинскому мероприятию. Узнав, что Чапай и Шейк не хотят, чтобы россияне вообще участвовали в фестивале, и не сумев прийти к какому-либо компромиссу, ПЕН-клуб распустил российскую комиссию.

«Мы (украинцы) проинформировали нас, что они не смогут участвовать, объяснив это тем, что, если оба мероприятия продолжатся, им может грозить запрет на возвращение в Украину или последствия по возвращении», — говорится в заявлении Бинна.

«Столкнувшись с последствиями нашей ошибки и без хорошего выбора, мы приняли решение, что мероприятие с украинцами должно продолжаться, учитывая их обстоятельства и риски, с которыми они столкнулись как солдаты, что они прошли такой долгий путь, чтобы участвовать, и что они пришли с недоразумением, которому мы способствовали».

Джессен, о решении которого впервые сообщила The Atlantic во вторник, является видным критиком президента России Владимира Путина и Удостоенный наград писатель. Они назвали решение ПЕН-клуба предательством своих принципов и заявили, что ПЕН-клуб не должен терпеть, когда гостям мешают говорить, «потому что кто-то другой этого не хочет».

Джессен сказал, что они останутся членами ПЕН-клуба и продолжат работать с ним над журналистским проектом, о котором в апреле объявил Архив независимых российских СМИ. Они не будут присутствовать на PEN Gala в четверг вечером на Манхэттене, крупнейшем ежегодном мероприятии организации, «потому что это будет неловко и грустно», сказал Гессен Ассошиэйтед Пресс.

Гилель Италия, Associated Press