Джей Ди Вэнс и крах достоинства

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В политической жизни каждой нации есть маргинальные кандидаты и зрители, но сегодня американские правые празднуют отказ от достоинства и добродетели.

Во-первых, вот три новые истории из Атлантический океан.

Клоуны и шарлатаны

Кандидаты в Сенат от штата Огайо Тим Райан и Джей Ди Вэнс заняли первое место. Обсуждение прошлой ночью в Кливленде. В прошлом году я писал о том, почему я нахожу Вэнса таким отвратительным, но мой друг Джим Свифт, уроженец Огайо, спорить сегодня что, хотя «Райан справился хорошо», он «не обыграл Вэнса на полу, и, учитывая, как далеко Огайо зашел в направлении MAGA, это то, что ему нужно было сделать».

Однако на один момент это потрясло меня. На митинге в Огайо в прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что «Джей Ди целует меня в задницу, и он так сильно хочет меня поддержать», а Вэнс Он стоял рядом с платформой. Прошлой ночью Райана Вэнса раскритиковали за то, что он продал свое достоинство:

Я не знаю никого, с кем я рос, я не знаю никого, с кем я ходил в среднюю школу, кто-то позволил бы кому-то вот так взять свое достоинство, а затем вернуться на сцену. Нам нужны лидеры, у которых есть смелость противостоять своей партии. Это доказано. Бывший президент называл его «целующимся с ослами».

Я понимаю возмущение Райана. Я не из Огайо, но вырос в рабочем районе. Там, где вы выросли, если вы высмеиваете парня, целующего вас в зад, скажите ему об этом Лицо— что другой ваш коллега может отреагировать, ударив вас по этой конкретной части вашего тела. Но реакция Вэнса на то, что он назвал Трампа плохим неудачником в своей толпе, заключалась в том, чтобы подбежать к Трампу, как щенок, которого только что наградили, и вилять хвостом в поисках очередного вкусного печенья.

Вполне вероятно, что Вэнс получит место в Сенате. Но он не может восстановить свое достоинство. Кажется, ему все равно — и избирателям, кажется, тоже.

Когда-то американцы ожидали от политиков серьезного отношения к себе, показывая свою способность и готовность решать проблемы, будь то бедность или война, которые были слишком трудны для остальных из нас. Мы выбрали этих людей не потому, что хотели, чтобы они были похожи на нас, а потому, что надеялись, что они будут лучше От нас: умнее, сильнее, способных быть лидерами и образцами для подражания.

Мы много терпим неудачу, а иногда и развлекаемся, выбирая негодяев, вроде Джеймс Трафикант И Джеймс Майкл Керли. Демократии всегда приветствуют некоторую игру и злоупотребления, как гарантию того, что наши лидеры не очень от нашего опыта как граждан. И да, многие политики использовали это как прикрытие для своих злодеяний. Но даже некоторых из самых ущербных людей мы продвигали как минимум на руководящие должности. Притворяться Быть лучшими людьми и, таким образом, они смогли вдохновить нас стать лучшей нацией.

Сегодня мы больше не ожидаем и даже не хотим, чтобы наши политики были лучше, чем мы. Однако американские «новые правые» превзошли относительно безобидный популизм последних сорока лет и добавили вонючий сарказм практически ко всему, что связано с общественной жизнью. Мало того, что республиканцы MAGA отвергли идею голосовать за кого-то лучше, чем они сами; Они поддерживают кандидатов, которые часто явно хуже среднего гражданина, чтобы они могли рассеять свои страхи о собственных недостатках и предрассудках под безрассудной и недифференцированной ненавистью почти ко всем, кто занимает государственные должности.

Эти популисты не только смотрят на грехи своих кандидатов, но и защищают и прославляют их. Оставьте в стороне культ, окружающий Трампа, который сейчас достиг такого уровня странности, которого боится его призрак. Джим Джонс Вероятно, он ходил по подземному миру в благоговении. Вместо этого подумайте, как много людей подбадривают незаинтересованных чудаков, таких как Марджори Тейлор Грин Или позволить себе ухаживать за оппортунистами вроде Вэнса и Тед Круз.

Этот новый популизм, сосредоточенный на современной Республиканской партии, не имеет известного политического содержания, кроме подстрекательства к безжалостности и жестокости. грубость событий В основном это предназначено для того, чтобы вызвать гнев других. Цели Республиканской партии теперь — власть из-за ее избранных королей и дешевых удовольствий Колизея для ее ряда. Поэтому республиканцы вынуждены снижать свои стандарты — и наши — при приеме на государственные должности, потому что уничтожение достоинства — единственный способ найти кандидатов, которые будут делать то, чего не делают порядочные мужчины и женщины, в том числе унижать себя ради Дональда. Козырная карта.

Те же самые республиканцы, которые преклоняются перед Основателями и Конституцией, намеренно превратили нашу политику в пугающий фарс. Прошлой ночью Fox News — место, где Карен громко лает в разгар странного шоу, — показал отрывок из телефонного звонка Джо Байдена в 2018 году его сыну Хантеру. Письмо показало любовь и заботу отца; Ведущий Fox Шон Хэннити пытаться Чтобы это казалось очевидным. Тем временем лидеры Республиканской партии Защита продолжается Грузинский кандидат Гершель Уокер, чья жестокость по отношению к своим детям (и их матерям) проявляется в полной мере. Они высмеивают Байдена — респектабельного и праведного человека, который боялся, что его сын умрет от зависимости, — и оправдывают Уокера, который, кажется, забыл о нем. И у него несколько детей И сделать это бессвязным Ответы на обвинения От матери одного из этих детей он финансировал аборт. Она также сказала, что позже он попросил ее подчиниться Второй аборт; Уокер продолжает отрицать все эти обвинения.

Я взрослый. Я понимаю. Избранные чиновники не святые и редко бывают героями. Но должны ли они теперь быть шествием клоунов и шарлатанов, радостно демонстрирующих свою приверженность пороку и свое неприятие добродетели? Республиканская партия, похоже, так думает.

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Ученые больше не могут игнорировать древние рассказы о потопе

Крис Баранюк

Вскоре после того, как Генри Дэвид Инглис прибыл на остров Джерси на северо-западе Франции, он услышал старую историю. Местные жители с любовью рассказывали шотландскому писателю-путешественнику девятнадцатого века, что в ушедшую эпоху их остров был важнее и что люди ходили пешком к французскому побережью. Единственным препятствием на их пути была река, которую легко было пересечь по короткому мосту.

«Ба!» Инглис якобы пошутил, когда посмотрел на 22 километра сверкающего синего моря между Джерси и французским побережьем, поскольку в своей книге 1834 года о регионе он написал, что это «утверждение слишком абсурдно, чтобы его стоило проверять». Около 150 лет назад другого писателя, Яна Боингдестера, этот анекдот не затронул. Никто не смог бы прорубить себе путь от Джерси до Нормандии, «если бы не потоп», ссылаясь на катастрофу Ветхого Завета, высохшего.

Прочитайте статью полностью.

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примечание

я часто беспокою Атлантика Коллега Изабель Фатталь о повышении грамотности в массовой культуре в конце ХХ века. (Я делаю это со многими своими молодыми друзьями и членами семьи; вероятно, это не самая моя любимая привычка.) Я упомянул ей фильм и узнал, что она его не смотрела. Возможно, вы тоже этого не сделали, но вам следует: это была песня «Say You, Say Me» Лайонела Ричи, а фильм белые ночи, фильм 1985 года (широко доступен для проката в сети) Сюжет фильма был не чем иным, как поводом для совместного танца Михаила Барышникова и Григория Хайнца. Но нужно ли вам что-то большее, чтобы увидеть великих танцоров?

Интересная особенность, которая делает фильм чем-то вроде часов времен холодной войны, заключается в том, что действие происходит в Советском Союзе. (Честно говоря, именно поэтому я и пошел к ней в то время.) Барышников играет звезду балета, которая перебежала на Запад и оказалась в руках КГБ после авиакатастрофы в Сибири. Его отправили жить к Хайнцу, который бежал в Москву из-за войны во Вьетнаме и сейчас живет во внутренней советской ссылке со своей женой (Изабелла Росселлини). Сюжет довольно слабый, но танцевальные сцены великолепны, у Ежи Сколимовского отличная роль плохого полковника КГБ, а также хит Ritchie, в саундтреке звучит хит Стивена Бишопа «Separate Lives» в исполнении Фила Коллинза и Мэрилин. Мартин.

— Том

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Изабель Фатталь внесла свой вклад в эту публикацию.