Джек Дорси и Jay-Z инвестируют в разработку биткойнов – TechCrunch

Джек Дорси и Джей Зи создали грант в биткойнах, Datadog приобрел Startup Battlefield и BuzzFeed для экспериментов с тестами, созданными с помощью ИИ. Это Daily Crunch на 12 февраля 2021 года.

Да, и прежде чем мы начнем: подумайте о том, чтобы провести презентацию на ранней стадии и отправить презентацию, чтобы прокомментировать Extra Crunch Live!

Большая история: Джек Дорси и Jay-Z инвестируют в разработку биткойнов

Основатель Twitter и рэпер / предприниматель вложили 500 биткойнов (в настоящее время на сумму более 23 миллионов долларов) в грант, называемый трастом, который, по словам Дорси, был создан как слепой траст.

Он также сказал, что изначально пожертвование будет сосредоточено на развитии биткойнов в Африке и Индии – индийское правительство до сих пор неохотно принимало криптовалюты, в то время как в Африке (особенно в Нигерии) наблюдался бум транзакций.

В должностных инструкциях членов совета ₿trust говорится, что миссия организации – «сделать биткойн интернет-валютой».

Технические гиганты

Datadog приобретает платформу управления безопасностью приложений Sqreen – Компания Sqreen, изначально основанная во Франции, участвовала в Startup Battlefield от TechCrunch в 2016 году.

BuzzFeed использует искусственный интеллект для создания романтических партнеров в своем последнем тесте – менеджер по продукту Quizzes Крис Йохансен выразил надежду, что это будет первым из серии «захватывающих впечатлений».

Стартапы, финансирование и венчурный капитал

Идея запуска онлайн-рабочего пространства была прервана из-за проблем с DNS – служба Notion не загружалась по состоянию на 9 утра по восточному времени в пятницу.

Эмбер назначает бывшего босса Дайсона генеральным директором по работе с потребителями, поскольку стартап выходит за рамки умной кружки – Эмбер известна своими умными кружками с подогревом.

Советы и анализ Extra Crunch

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Айдын Сенкут из Felicis и Кевин Буск из Guideline о ценности простых презентационных этажей – хотя Буск является соучредителем TaskRabbit, он не получил отклика, на который он сначала надеялся, на продвижение Сенкута.

Придет ли когда-нибудь трансфертная прибыль? – Обходите номера Uber и Lyft.

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Все остальное

Управление полиции Миннеаполиса запрещает использование программного обеспечения для распознавания лиц – тринадцать членов городского совета проголосовали за запрет без возражений.

Используйте существующие технические решения для борьбы с климатическим кризисом и делайте это с прибылью – поскольку мы вступаем в самое критическое десятилетие для действий по борьбе с изменением климата, нам необходимо обеспечить, чтобы чистые технологии стали единственным приемлемым стандартом.

Шведская служба контроля данных атакует полицию за незаконное использование Clearview AI. Ранее в этом месяце канадские органы по обеспечению конфиденциальности обнаружили, что Clearview нарушает местные законы.

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