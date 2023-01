Джек Дрейпер, Энди Мюррей и Кэмерон Норри побеждают в день британских болельщиков перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису | Новости тенниса

Джек Дрейпер дошел до полуфинала Adelaide International, в то время как Кэмерон Норри оставалась идеальной в 2023 году, а Энди Мюррей одержал еще одну обнадеживающую победу.

Дрейпер, которого тянуло к встрече с лучшим посевным и действующим чемпионом. Рафаэль Надаль в первом раунде Открытого чемпионата Австралииизменил ситуацию на Adelaide International, победив Карена Хачанова.

21-летний футболист обыграл Хачанова на Открытом чемпионате США прошлым летом, но проиграл россиянину на своем первом турнире в Аделаиде на прошлой неделе.

Но в четверг все было по-другому, когда британский №3 Дрейпер взял на себя управление и одержал победу со счетом 6: 4, 7: 6 (7: 3) над третьим посевом, победив соперника из топ-20 в шестой раз.

Дрейпер слегка вздрогнул, когда он сломался, пытаясь подать при счете 5-4 во втором сете, но впечатляюще восстановился и выиграл на тай-брейке.

В своем интервью на корте Дрейпер сказал: «Против таких парней, как Карен, вы не можете дать им ни дюйма. Я немного нервничал, но это все часть игры».

«Я все еще молод, я все еще учусь. Это была хорошая игра. Я проделал хорошую работу, навязывая свою игру сегодня немного больше, чем на прошлой неделе».

Молодой лондонец проиграл свой первый полуфинал в Истборне прошлым летом, а также стал полуфиналистом ноябрьского финала ATP Next Generation для лучших молодых игроков.

Нури улучшил свой результат до 5-0 через год после победы над Маркусом Гироном со счетом 6-1, 6-7 (7-5) 6-2 и вышел в полуфинал на ASB Classic в Окленде.

Британец № 1 теперь выиграл четыре подряд три поселенца, начиная с его побед над Надалем и Тейлором Фрицем в первом Кубке Англии.

«Я вышел на стрельбу и действительно наслаждался своей формой и хорошей игрой», — сказал он. «Я очень усложнил себе задачу, играя в проигрышном гейме в начале второго сета. Просто не хватало концентрации. Я смог отыграться, а затем он сыграл лучше, чем я, он был более агрессивным и играл лучше, он заслужил Это.

Потом я вышел [in the third set] И он сыграл примерно так же, как в первом сете, и взял его к себе, и обнажил свою спину».

Мюррей одержал обнадеживающую победу со счетом 6-3 6-3 над австралийцем Алексом де Минауром на Kooyong Classic в Мельбурне.

Позже он объединился с Надалем, украинкой Даяной Ястремской и Мартой Костюк на выставочном мероприятии #TennisPlaysforPeace в поддержку гуманитарных усилий в раздираемой войной стране.