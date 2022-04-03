Джентилони из ЕС: война не приведет к рецессии

Война России с Украиной замедлит рост в этом году, сказал главный экономист Европейского Союза, предупредив, что текущий прогноз роста блока в 4% больше не соответствует действительности.

Европейский комиссар по экономике и налогам Паоло Джентилони заявил в субботу, что украинский кризис вступит в период низкого роста для 19 стран, которые разделяют евро.

Он сказал, что прогноз блока на 4% роста в 2022 году, опубликованный незадолго до вторжения России в Украину 24 февраля, нуждается в пересмотре в сторону понижения.

Однако, пытаясь избавиться от эффекта пессимистической оценки, Джентилони заявил, что вероятность рецессии отсутствует.

«Хорошо, что мы попали в этот кризис пять недель назад. [on] Хорошая основа, и за год мы оценивали рост в 4%», — сказал Джентилони корреспонденту CNBC Стиву Седжвику на форуме Амбросити в Черноббио, Италия.

«Это, безусловно, замедлится, но пережиток того, как будет развиваться наша экономика в 2021 году, останется, и я думаю, что мы не рискуем. [of] Выход на отрицательную территорию в целом в 2022 году».

Джентилони сказал, что экономические перспективы зависят от трех факторов: продолжительности российской атаки на Украину, распространения динамики санкций на российский экспорт энергоносителей и того, как украинский кризис может повлиять на доверие инвесторов и потребителей.