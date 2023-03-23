Джереми Стронг и самые экстремальные актеры Голливуда

Тем не менее, когда Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман прошли обучение в Актерской студии в 1970-х годах, новое поколение звезд возобновило приверженность Голливуда стильной игре. Хоффман, например, сбросил 15 фунтов и пробегал до четырех миль в день, чтобы прийти в форму, чтобы сыграть докторанта и потенциального марафонца Пепа в известном нацистском фильме «Марафонец» (1976). Когда сцена требовала, чтобы его персонаж запыхался, Хоффман пробегал полмили перед съемкой, чтобы его истощение могло быть реалистичным. В фильме Пип оказывается не на той стороне нацистского военного преступника доктора Кристиана Зелла, которого играет классик Лоуренс Оливье. Легенда гласит, что когда Оливье услышал, что Хоффманн не спал всю ночь в течение двух дней перед съемками сцен, в которых его персонаж не спал 72 часа, он якобы сказал своему коллеге: «Дорогой, почему бы тебе просто не попробовать сыграть?» Хоффман утверждает, что его бессонница была вызвана чрезмерными вечеринками после его развода, но как бы то ни было, эта история с тех пор стала символом трения между классической игрой и методической игрой.

Для Клинта Дайера, актера и заместителя художественного руководителя лондонского Национального театра, который считает себя «актером, который сделал упражнение, которое не соответствует Станиславскому», любой метод, который использовал Хоффманн, того стоил. «Никто не может сказать, что этот спектакль не делает вас актером», — сказал он BBC Culture. Что пережил Дастин Хоффман [in character] Это сильно отличалось от того, через что пришлось пройти Лоуренсу Оливье, поэтому для Хоффмана, чтобы пробежать много миль и захотеть запыхаться, почувствовать, как учащается сердцебиение, или не спать всю ночь, чтобы ему не нужно было действовать — ну, вернуться к [him]. У всех нас разные способности, поэтому дайте людям возможность делать то, что им нужно, чтобы достичь этого».

Актерский фетиш «работа»

Хотя Хоффман не получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль (по иронии судьбы, Оливье получил номинацию за лучшую мужскую роль второго плана), он был награжден семью номинациями и двумя победами в течение своей карьеры и, в целом, часто методичными выступлениями. Их признают во время сезонов награждения из-за очевидной проделанной работы. Это может включать в себя воссоздание опыта из прошлого персонажа, как это сделал Де Ниро, когда он играл таксиста Мартина Скорсезе, Трэвиса Бикла. В фильме 1976 года он работает нью-йоркским таксистом несколько ночей подряд без сна. За эту роль он был номинирован на лучшую мужскую роль. Актер также может оставаться в образе на протяжении всей съемки, сохраняя свой тон и язык тела, чтобы гарантировать, что подлинность никогда не будет потеряна. «Делаю ли я Норму Рэй или что-то легковесное и глупое, по своей сути я стильный актер». Он сказал Салли Филд, получившая награду за лучшую женскую роль за главную роль в фильме «Норма Рэй» (1979), является частью длинной череды актрис феминистского стиля, включая Джейн Фонду, Эллен Берстин и Шелли Уинтерс.

«Я полностью готовлюсь так, как меня учили», — говорит Филд. «Так что я никогда не избавился бы от акцента, и я бы носил одежду, которую носили бы вы, и я бы пошел и работал на фабрике. Я бы ходил и использовал любые упражнения, чтобы найти ее ходьбу, найти ее ритм и быть ею, так что что вы больше не действовали — вы действовали».

Как академический фильм Кевин Эш примечания За последние 50 лет в Голливуде «появилась возможность для подхода к игре, который вызывал поведенческие крайности метода и в то же время призывал к дисциплине». Эта дисциплина в основном проявляется в том, что он описывает как трансформацию актера, когда актер физически изменяет свое тело за счет увеличения или потери веса. Де Ниро получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Бешеный бык» (1980), за что он не только несколько месяцев тренировался в качестве боксера с настоящим Джейком ЛаМоттой, но и после того, как были сняты боевые сцены, набрал 60 фунтов в течение еще четырех месяцев. может хорошо выглядеть. Он представлял бывшего чемпиона Бронкса по боксу в старости. Критик Полин Кель: «То, что Де Ниро делает в этой картине, — это не совсем актерство» написал в своем отзыве. «Казалось, что Де Ниро погрузился в роль, которую он играл, а затем ему не хватило материала, чтобы восполнить себя… Я поймал себя на мысли, что это не ЛаМотта или фильм, а трансформация Де Ниро».

Такие актеры, как Кристиан Бэйл («Боец», «Афера по-американски», «Власть»), Джаред Лето и Мэтью МакКонахи («Далласский клуб покупателей»), Том Хэнкс («Филадельфия» и «Изгой») и Эдриан Броуди (пианист) заслужили признание «Оскара» за резкое похудение. и приобретение ролей, при этом большая часть маркетинга и прессы сосредоточена на их серьезной приверженности эстетической оригинальности. Для обладательниц премии «Оскар», которые аналогичным образом преобразили свое тело, таких как Шарлиз Терон («Чудовище») и Хилари Суонк («Мальчики не плачут»), внимание было сосредоточено не столько на количестве работы, которую они проделали как актрисы, сколько на многом другом. насколько нестереотипно женственны эти красавицы. Женщины готовы стать. «Самое худшее, что может случиться с Шарлиз Терон, — это то, что она совсем не похожа на Шарлиз Терон», — говорит Бастин, который критикует мнение индустрии о том, что трансформация — это признак достойных наград выступлений. Вслед за Де Ниро и Кристианом Бэйлом [physical transformation] Он привит к манере игры, хотя она ей и не присуща».

В целом, говорит Бастин, актерское мастерство было мифологизировано белыми актерами из СНГ, чтобы изобразить свою профессию как нечто, требующее серьезного уважения. Бастьен отмечает: «Вероятно, есть страх и неуверенность в том, что они актеры, и серьезность их работы, поэтому им приходится придумывать четкую форму работы, чтобы их хвалили». Это, безусловно, относится и к Стронгу. «Если бы я был им, я был бы на полпути и в то же время знал бы изобретательность того, что мы делаем», — сказал он GQ. «Я думаю, что все это абсурд».