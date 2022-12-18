американский Райан Мерфи Он стал первым мужчиной или женщиной, выполнившим все три плавания на спине на одном чемпионате мира по плаванию, завершив свой тройной заплыв на короткой воде в Мельбурне в воскресенье.

Мерфи, который показал лучшие результаты на бицепсах на Олимпийских играх 2016 года, выиграл забег на 200 метров в последний день шестидневного шорт-трека в воскресенье. В биамериканском матче он показал результат 1:47,41. Шейн Касас Шесть десятых секунды. Видео гонки указано над этим постом. Мерфи ранее выиграл 50 м и 100 м на спине.

«Мне нравятся 50 и 100 метров гораздо больше, чем 200 метров», — сказал Мерфи, сообщает World Aquatics.

В 1999 году к чемпионату мира добавили 50-метровку на спине, которой не было в олимпийской программе.

Миры короткой дистанции проходят в 25-метровом бассейне, а большинство крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры, проходят в 50-метровых бассейнах. Поля в мирах с коротким ходом обычно не такие сильные.

«Когда я получил приглашение, я не был уверен, что приеду», — сказал Мерфи, который не участвовал в чемпионатах мира по короткой воде в декабре прошлого года. «Этим летом мне потребовалось много времени, и я не был уверен, что буду к этому готов».

Мерфи взял верх в Мельбурне в отсутствие россиянина Евгений Рылов, который вернулся на Олимпиаду в Токио. Рылову запретили участвовать в международных соревнованиях на весь 2022 год после того, как он посетил про-Президент России Владимир Путин В марте пока все российские пловцы продолжают находиться под запретом из-за войны на Украине.

Другой главный конкурент Мерфи, итальянец Томас будетОн плавал в других видах спорта, кроме плавания на спине в Мельбурне. Чеккон снова побил мировой рекорд Мерфи в беге на 100 метров в бассейне на 50 метров на чемпионате мира в июне этого года в Будапеште.

Также в воскресенье США забрали индивидуальные медали у Ник Финк (золото, 50 м брассом, не олимпийский вид), Тори Хаски (серебро, 100 м баттерфляем), Клэр Карзан (серебро, 200 м на спине) и Лили Кинг (Бронза, 50 м брассом).

Купальный сезон продолжится в январе турниром Pro Series в Ноксвилле, штат Теннесси.

Миры короткого курса: Полные результаты

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