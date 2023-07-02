Джеффри Эпштейн «шантажировал» Билла Гейтса из-за его предполагаемых отношений с российским футболистом?

Покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн однажды угрожал бизнесмену и филантропу Биллу Гейтсу из-за его предполагаемого романа с русским игроком в бридж.

Представитель Гейтса заявил в своем заявлении, что опальный финансист «безуспешно пытался использовать прошлые отношения, чтобы угрожать Гейтсу», согласно новому сообщению Wall Street Journal.

Сообщается, что электронное письмо было отправлено в 2017 году — после того, как Эпштейн покончил жизнь самоубийством, ожидая суда по обвинению в федеральном заговоре и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации — узнав о предполагаемых отношениях с Милой Антоновой.

Издание утверждало со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, что Эпштейну также не удалось убедить Гейтса присоединиться к благотворительному фонду, который так и не был реализован.

Согласно сообщениям, Эпштейн познакомился с Антоновой в 2013 году, спустя годы после того, как Гейтс встретил ее, когда ей было 20 лет, согласно тому же изданию. В то время технический миллиардер был женат на своей бывшей жене Мелинде Френч Гейтс.

Осужденный финансист, который также попал в заголовки газет из-за своей дружбы с младшим братом короля Карла III принцем Эндрю, попросил возместить ему деньги, которые он потратил на то, чтобы отправить ее в школу программирования, сообщает издание.

В письме также, по-видимому, намекали на то, что Эпштейн может раскрыть предполагаемую связь, если помолвка между двумя мужчинами не будет поддерживаться, согласно газете, которая сообщила, что никаких платежей не производилось.

сказал представитель соучредителя Microsoft в заявлении, полученном СМИ.

Представитель добавил: «Гейтс никогда не имел никаких финансовых дел с Эпштейном. Как уже говорил Билл, встреча с ним была ошибкой».

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В видео на YouTube, опубликованном в 2010 году, Мила Антонова, российская спортсменка по бриджу, которая предположительно была связана с Биллом Гейтсом, рассказала о встрече с бизнесменом, которому сейчас 67 лет, во время турнира по бриджу в Вашингтоне, округ Колумбия. «Я не ударила его, но я сделал», — сказала она в видео. Я пытался пнуть его ногами».

По сообщениям журнала, Эпштейн был вызван Антоновой, когда искал 500 000 долларов для онлайн-бизнеса. Игрок сказал, что в конце концов Эпштейн не вложился.

Она сообщила газете, что «Эпштейн согласился заплатить и заплатил непосредственно школе».

«Я понятия не имела, что он был преступником или имел какие-то скрытые мотивы», — заявила газете Антонова, которая не прокомментировала действия Гейтса. «Я просто думал, что он успешный бизнесмен и хотел помочь».