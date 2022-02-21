Джефф Кунс рисует на холсте BMW

В конце 2000-х, когда художника Джеффа Кунса попросили спроектировать арт-кар BMW, он рассмотрел три концепции. «Я составил план А, план Б и план С», — сказал г-н Кунс.

С момента своего создания в 1975 году программа Art Car поручала известным художникам, в том числе Энди Уорхолу, Дженни Хольцер, Роберту Раушенбергу и Цао Фэю, создать уникальные экземпляры BMW музейного качества, которые можно выставлять на обозрение или участвовать в гонках. Гоночный автомобиль, который г-н Кунс представил в 2010 году, был отмечен буйством ярких полос. Он сказал, что этот дизайн был планом Б.

План С не сохранил интереса г-на Кунса, поэтому он его проигнорировал. Но план А остался с ним. «Я хотел сделать машину, которая, когда вы проезжаете мимо, будет трещать, — сказал он.

Теперь, двенадцать лет спустя, он воплощает это видение в жизнь с помощью модели 8 от Джеффа Кунса, выпущенной ограниченным тиражом в 99-м экземпляре на базе мощного четырехдверного спортивного седана BMW 8-Series Gran Coupe. Этот автомобиль был обнаружен, ориентировочно, в среду в связи с Художественная галерея Frieza, Лос-Анджелес, для которых BMW является официальным партнером. В Соединенных Штатах каждый пример будет стоить 350 000 долларов.