Джефф Кунс рисует на холсте BMW

В конце 2000-х, когда художника Джеффа Кунса попросили спроектировать арт-кар BMW, он рассмотрел три концепции. «Я составил план А, план Б и план С», — сказал г-н Кунс.
С момента своего создания в 1975 году программа Art Car поручала известным художникам, в том числе Энди Уорхолу, Дженни Хольцер, Роберту Раушенбергу и Цао Фэю, создать уникальные экземпляры BMW музейного качества, которые можно выставлять на обозрение или участвовать в гонках. Гоночный автомобиль, который г-н Кунс представил в 2010 году, был отмечен буйством ярких полос. Он сказал, что этот дизайн был планом Б.
План С не сохранил интереса г-на Кунса, поэтому он его проигнорировал. Но план А остался с ним. «Я хотел сделать машину, которая, когда вы проезжаете мимо, будет трещать, — сказал он.
Теперь, двенадцать лет спустя, он воплощает это видение в жизнь с помощью модели 8 от Джеффа Кунса, выпущенной ограниченным тиражом в 99-м экземпляре на базе мощного четырехдверного спортивного седана BMW 8-Series Gran Coupe. Этот автомобиль был обнаружен, ориентировочно, в среду в связи с Художественная галерея Frieza, Лос-Анджелес, для которых BMW является официальным партнером. В Соединенных Штатах каждый пример будет стоить 350 000 долларов.
BMW добилась успеха с аналогичными ограниченными сериями, в том числе запланированным тиражом (эпидемия остановлена) Спортивное купе площадью 500 м2 Разработан художником Ленни Макгуайром, более известным как Futura и серия 150 M4 Спортивное купе Конкурс Создано с Ронни Фигом из бренда уличной моды Kith.
Как один из самых известных ныне живущих артистов, г-н Кунс привносит в шоу некую изюминку. «Это хороший маркетинг для компании», — сказала Линда Яблонски, искусствовед и автор предстоящего биографического фильма о г-не Кунсе. «Но сам Джефф на самом деле проповедник искусства. Он хочет видеть искусство в жизни каждого. Оно не обязательно должно быть его собственным, но он хочет, чтобы все так или иначе относились к искусству, потому что, по его мнению, оно принесет им пользу. делает для него — и улучшает их жизнь».
Обсуждения между BMW и г-ном Кунсом о выпуске автомобиля ограниченной серии для продажи населению начались более десяти лет назад. Но неясно, в какой форме это сотрудничество может принять.
Томас Герст, руководитель отдела культурного взаимодействия BMW, сказал, имея в виду глянцевые скульптуры художника, выполненные из глянцевой полированной нержавеющей стали.
У мистера Кунса была другая идея. «Я начал с своего рода прямоугольного дизайна, который стал своего рода воздухом, который я включил, этот акцент на силе. И я использую другие визуальные методы, чтобы передать силу и скорость и вызвать движение».
Однако графика с жирными линиями, яркие цвета, движущиеся звезды и взрывы — это не просто мелкий павлин. «Когда я за рулем, и кто-то говорит: «Эй, посмотри на это», дело не только в том, чтобы расправить перья», — сказал г-н Кунс. «Они видят что-то очень глубокое, и это видно».
Дизайн передает ощущение ярких эмоций и очарование, основанное на ликовании и радости. Это ощущение сохраняется внутри благодаря клоунскому расположению контрастных цветов и текстур, подобранных мистером Кунсом вручную.
Трудоемкая отделка. Покраска каждого автомобиля требует 11-этапного процесса, включая покраску вручную. По словам BMW, это самая сложная покраска, когда-либо предлагавшаяся для одной из серий серийных автомобилей, на выполнение которой уходит 300 часов на одно транспортное средство. (По словам г-на Герста, во время одного из контрольных визитов г-на Кунса на фабрику работники покрасочного цеха попросили его подписать их аэрограф. «И он это сделал», — сказал г-н Герст.)
Г-н Кунс опробовал аналогичные концепции на совершенно другом автомобиле. «Это немного похоже на покраску, которую он дал Guilty, яхту, которую он спроектировал для греческого коллекционера Дакиса Гуано», — сказала г-жа Яблонски. «Джефф был основан на Первой мировой войне, ослепительном камуфляже корабля и сочетал это с своего рода данью уважения Рою Лихтенштейну, одному из его художественных героев», — продолжила она.
«Так что яркие цвета этой машины и взрывная мультяшная поп-графика очень соответствуют его творчеству», — сказала она. «И, конечно же, как и сам Джефф, он очень оптимистичен». Она добавила: «Мне было бы любопытно посмотреть, насколько анимированным это выглядит».
Вскоре мисс Яблонски и другие жители Нью-Йорка исполнят это желание. В конце марта г-н Кунс должен проехать на 8-м автомобиле Джеффа Кунса через Манхэттен, где он оставит машину в Рокфеллер-центре, где она будет выставлена с 31 марта по 4 апреля. По окончании выставки этот автомобиль будет продан с аукциона Christie’s, а вырученные средства будут переданы в Международный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей, благотворительную организацию, которую часто поддерживает г-н Кунс.
Чтобы представить автомобиль коллекционерам по всему миру, этой весной и летом (без г-на Кунса) запланированы другие премьеры в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Бельгии, Китае, Франции и Англии.
«На рынке уже есть большой спрос, поэтому мы уверены, что этот автомобиль будет распродан очень быстро», — сказал г-н Герст.
Мистер Кунс также получит свой собственный номер 8 от Джеффа Кунса. Он сказал, что с нетерпением ждет поездки «в Нью-Йорк и из Нью-Йорка в Пенсильванию», где он проводит выходные дома — на ферме своего дедушки.
Это было бы огромным изменением по сравнению с его обычной поездкой. Поскольку у г-на Кунса восемь детей, и он часто путешествует с ними, их друзьями, женой и няней, он обычно водит грузовик «Мерседес» с 13 пассажирами.
«Мои дети говорят: «Папа, ты должен купить себе спортивную машину», — сказал он. «Но я люблю быть со своей семьей. Я счастлив быть с ними». Так как 8-Series Gran Coupe имеет четыре места, он вполне вписался бы в такую коллаборацию. «В итоге я получил спортивную машину, за рулем которой я мог себя представить», — сказал он.
Соответствует ли эта машина искусству? «Это машина, придуманная художником», — сказал Яблонский. «Но это по-прежнему автомобиль. Функциональный объект. Большинство произведений искусства не что иное, как искусство».
BMW и г-н Кунс остаются открытыми для будущего сотрудничества. «Я думаю, что история с Джеффом определенно продолжается», — сказал г-н Герст. «Будущее определенно за электричеством, так почему бы и нет, не давая никаких обещаний, почему бы не исследовать это дальше? Безусловно, в дизайне электромобилей есть новые проблемы, и у художников есть новые способы помочь решить эти проблемы».
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