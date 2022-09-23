Джефф Монсон усердно работает над своим последним рекламным проектом.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC сообщил во время недавнего интервью российским СМИ, что он собирается закончить свой документальный фильм о Донбассе на востоке Украины, часть которого в настоящее время находится под контролем российских сепаратистских группировок.

«Фильм называется «Восемь лет назад», — сказал Монсон в интервью РИА Новости, которое было опубликовано в кабель. «Закончили съемки, монтируем, почти закончили, осталось всего две недели до полного завершения. Весь смысл этого фильма в том, чтобы показать людям, что весь мир забыл о людях Донбасса».

Последний пророссийский проект Монсона появился вслед за недавними сообщениями о том, что отколовшиеся Донецкая и Луганская области в Донбассе планируют провести референдумы о присоединении к России. Сепаратистские парламенты региона уже приняли законы, разрешающие такое голосование.

Эти шаги происходят в то время, когда украинские силы пытаются дать отпор российским войскам и вернуть себе ранее сданные территории на востоке Украины. После нового наступления Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, удвоил свою поддержку России в регионе.

Полгода назад все говорили: «О, Россия такая плохая, Россия вторгается в Украину». «Нет, Россия пришла спасать людей Донбасса. А люди такие: «Где Донбасс, а где Донецк?» Никто в мире, возможно, ожидая Россию, не понял, что происходит», — сказал Монсон.

Это не первый случай, когда Монсон вновь вводит Кремль в заблуждение относительно продолжающейся войны России на Украине. В апреле Общероссийский народный фронт — политический альянс, созданный президентом России Владимиром Путиным, — опубликовал несколько видеороликов, на которых Монсон повторяет тезисы в Кремле. Среди них были утверждения о том, что Россия не была заинтересована в оккупации Украины и что ее единственное намерение состояло в том, чтобы избавить страну от фашизма.

Монсон всегда был полезным инструментом пропаганды Кремля и оккупированных стран востока Украины. Когда в 2017 году в России вспыхнули масштабные протесты, российское государственное телевидение решило отвлечь зрителей от потенциальной оппозиции, переключив внимание на боевой зал в Донбассе на востоке Украины, где Монсон проводил мастер-классы по смешанным единоборствам для группы молодых людей. дети. . оплакивать О том, как луганчане стали «жертвами правительства Украины».

Монсон также дополнял Путина, которого он назвал человеком, который «любит Россию и делает все для улучшения России, исходя из своего видения».