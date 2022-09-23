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Джефф Монсон работает над пророссийским пропагандистским фильмом на востоке Украины

23 сентября, 2022
Apollinariya Soloveva

Джефф Монсон усердно работает над своим последним рекламным проектом.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC сообщил во время недавнего интервью российским СМИ, что он собирается закончить свой документальный фильм о Донбассе на востоке Украины, часть которого в настоящее время находится под контролем российских сепаратистских группировок.

«Фильм называется «Восемь лет назад», — сказал Монсон в интервью РИА Новости, которое было опубликовано в кабель. «Закончили съемки, монтируем, почти закончили, осталось всего две недели до полного завершения. Весь смысл этого фильма в том, чтобы показать людям, что весь мир забыл о людях Донбасса».

Последний пророссийский проект Монсона появился вслед за недавними сообщениями о том, что отколовшиеся Донецкая и Луганская области в Донбассе планируют провести референдумы о присоединении к России. Сепаратистские парламенты региона уже приняли законы, разрешающие такое голосование.

Эти шаги происходят в то время, когда украинские силы пытаются дать отпор российским войскам и вернуть себе ранее сданные территории на востоке Украины. После нового наступления Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, удвоил свою поддержку России в регионе.

Полгода назад все говорили: «О, Россия такая плохая, Россия вторгается в Украину». «Нет, Россия пришла спасать людей Донбасса. А люди такие: «Где Донбасс, а где Донецк?» Никто в мире, возможно, ожидая Россию, не понял, что происходит», — сказал Монсон.

Это не первый случай, когда Монсон вновь вводит Кремль в заблуждение относительно продолжающейся войны России на Украине. В апреле Общероссийский народный фронт — политический альянс, созданный президентом России Владимиром Путиным, — опубликовал несколько видеороликов, на которых Монсон повторяет тезисы в Кремле. Среди них были утверждения о том, что Россия не была заинтересована в оккупации Украины и что ее единственное намерение состояло в том, чтобы избавить страну от фашизма.

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Монсон всегда был полезным инструментом пропаганды Кремля и оккупированных стран востока Украины. Когда в 2017 году в России вспыхнули масштабные протесты, российское государственное телевидение решило отвлечь зрителей от потенциальной оппозиции, переключив внимание на боевой зал в Донбассе на востоке Украины, где Монсон проводил мастер-классы по смешанным единоборствам для группы молодых людей. дети. . оплакивать О том, как луганчане стали «жертвами правительства Украины».

Монсон также дополнял Путина, которого он назвал человеком, который «любит Россию и делает все для улучшения России, исходя из своего видения».

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