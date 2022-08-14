Джимми берет Brian_F против Рю из RobTV в матче первого-третьего на Street Fighter 6.



















Evo 2022 предложил игрокам возможность увидеть шоу Street Fighter 6 с участием Рю, Чун-Ли, Люка и Джейми. К счастью для всех нас, Capcom разрешила игрокам записывать свои матчи.











кончено Канал Brian_F на YouTube, можно увидеть видео с компиляцией Рю из RobTV и Джейми из Brian_F. Поскольку эти двое, по-видимому, потратили много времени на тестирование механики, это означает, что у них была только одна группа с первой по третью.



















Как и ожидалось от RobTV, он может положиться на основы и ноги с Рю, чтобы запугать Джейми из Brian_F. В то время как Street Fighter 6, похоже, в значительной степени сосредоточен на атаке, RobTV может использовать огненные шары Рю, чтобы держать Джейми подальше.





Несмотря на это, Brian_F несколько раз удавалось загнать RobTV в угол. Хотя Джейми — новый персонаж в серии Street Fighter, Brian_F продемонстрировал, как именно использовать преимущества новых цепей Рекки и кик-дайв.





Однако Brian_F отметил, что он и RobTV были новичками в Street Fighter 6, а телевизоры в Evo 2022 были медленными. Очевидно, он считает, что представленный здесь геймплей был «слишком слабым».





Тем не менее, я не могу не чувствовать, что оба игрока смогли немного попробовать основы высокоуровневого файтинга в среде Street Fighter 6. Проверьте это ниже:





















