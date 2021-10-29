Джим Крамер реагирует на грубые отчеты Apple и Amazon о прибылях и убытках

CNBC Джим Крамер Реакция четверга на разочаровывающие квартальные результаты Яблоко А также Amazon, указывая на то, что проблемы, с которыми сталкиваются компании, не меняют тезиса о долгосрочных инвестициях.

Акции Apple и Amazon упали более чем на 3% после закрытия торгов, поскольку инвесторы переваривали квартальные данные.

Прибыль на акцию для Apple Это соответствовало оценкам Уолл-стрит.Однако продажи производителя iPhone в размере 83,36 миллиарда долларов оказались меньше прогноза в 84,85 миллиарда долларов.

Amazon Пропущены как верхняя, так и нижняя строчки, а также опубликовал более слабые, чем ожидалось, прогнозы на четвертый квартал.

Здесь “безумные деньги” Ведущий берет на себя цифры: