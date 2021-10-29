Джим Крамер реагирует на грубые отчеты Apple и Amazon о прибылях и убытках

CNBC Джим Крамер Реакция четверга на разочаровывающие квартальные результаты Яблоко А также Amazon, указывая на то, что проблемы, с которыми сталкиваются компании, не меняют тезиса о долгосрочных инвестициях.
Акции Apple и Amazon упали более чем на 3% после закрытия торгов, поскольку инвесторы переваривали квартальные данные.
Прибыль на акцию для Apple Это соответствовало оценкам Уолл-стрит.Однако продажи производителя iPhone в размере 83,36 миллиарда долларов оказались меньше прогноза в 84,85 миллиарда долларов.
Amazon Пропущены как верхняя, так и нижняя строчки, а также опубликовал более слабые, чем ожидалось, прогнозы на четвертый квартал.
Здесь “безумные деньги” Ведущий берет на себя цифры:
Яблоко
«С Apple проблемы, очевидно, временные», – сказал Крамер, имея в виду генерального директора. Тим Кук Сообщите ему, что, по оценкам компании, ограничения на поставку обходятся ей примерно в 6 миллиардов долларов в квартал.
В то время как Кук сказал, что Apple видит некоторые улучшения в доступности полупроводников, Крамер сказал, что генеральный директор предупредил, что способность компании удовлетворять спрос может ухудшиться «до того, как станет лучше» в текущем квартале.
«Вы знаете мою позицию по Apple: владейте ею, не торгуйте ею. Это не изменилось. Мы не знаем, когда будет решена проблема нехватки предложения», – сказал Крамер. Если запрос [slowdowns]Разговор будет совершенно другим ».
Amazon
«В конечном счете, я думаю, что проблемы здесь также временные, как и в случае с Apple», – сказал Крамер, подчеркнув тот факт, что операции Amazon в области электронной коммерции столкнулись с несколькими препятствиями, включая дефицит, связанный с более широкими проблемами цепочки поставок, а также высокий транспортные расходы. .
«Вдобавок к этому их розничный бизнес замедляется, отчасти потому, что им приходится очень трудно сравнивать», – сказал Крамер. «Руководящие принципы управления тоже не были хорошими. Однако бизнес Amazon Web Services в огне».
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