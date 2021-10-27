Джин Хаас говорит об американском присутствии в Формуле 1 и своем оптимистическом взгляде на команду

ОСТИН, Техас. По мере того, как гонки развивались дома, воскресенье было таким же, как и остальная часть сезона для Джина Хааса и его команды Формулы-1, единственной в серии, где есть американец.

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Haas F1 снова занял последнее место с двумя машинами, управляемыми новичками Миком Шумахером и Никитой Мазепиным. Они были так далеко от темпа, что были уже через два круга, когда Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон догнали их до финиша.

Однако владелец команды Джин Хаас, похоже, разочарован. Подведены итоги воскресенья на Автодроме Америк.Или сезон 2021 года в целом.

Хаас сказал в интервью Associated Press, что он сэкономил деньги, не выбрасывая деньги в свои машины, прежде чем в следующем году внесет радикальные изменения в правила дорожного движения. Haas Automation, личный бизнес владельца команды, процветает, и это единственная причина его расширения в международную сеть.

Его компания, базирующаяся в Окснарде, Калифорния, считалась одной из крупнейших в Северной Америке, когда Хаас был единственным совладельцем команды Stewart-Haas Racing NASCAR. Теперь, когда Haas находится в Формуле 1, Haas Automation создала глобальное присутствие.

Так что Хааса не беспокоило то, что растущая популярность Формулы-1 в Америке не способствовала развитию его молодой команды. И не беспокойтесь, предлагая ему нанять американского гонщика только потому, что владелец команды из Калифорнии и владеет гоночной мастерской в ​​Северной Каролине.

«Вероятно, это очень болезненный и неприятный момент для меня», – сказал Хаас агентству Associated Press в минувшие выходные на Гран-при США. «Все говорят:« Ну, у вас должен быть американский водитель. «Но я не понимаю, почему американскому водителю не уделяется особого внимания?

«Это стоит миллионы и миллионы долларов. Им нужен донор, чтобы помочь американскому гонщику в гонке Формулы 1. Несмотря на все разговоры об этом, никто никогда этого не делал».

Хаас не проявил особого интереса к развитию американского гонщика и в этом сезоне переключил свои машины на немецкие и русские.

Шумахер происходит из королей гонок и является сыном семикратного чемпиона Германии в Формуле-1 Михаэля Шумахера. Мазепин происходит из русских денег. Его отец-миллиардер Дмитрий является крупным акционером российской компании по производству удобрений «Уралкалий», которая является главным спонсором Haas F1.

Машины Haas уже красные, белые и синие, но красно-сине-белая схема отражает российский флаг.

Команда была посредственной, когда Haas взял на себя активы проигравшей команды Marussia и поставил пару машин на стартовую площадку в 2016 году. Но за последние два года команда развалилась, и Haas – единственная команда, которая не набрала ни одного очка. 2021 г.

Джин Хаас сказал, что он был удивлен тем, что гонка Формулы-1 сезона 2020 года оборвалась из-за пандемии, и что предстоящие изменения в автомобилях сделали разумным сэкономить деньги, а не модифицировать старые двигатели для достижения некоторой скорости.

«Вы можете потратить 10-20 миллионов долларов и, возможно, перейти на одну позицию», – сказал Хаас. «Это не стоило денег. Мы просто решили вложить все деньги в 22-ю машину».

Он сказал, что разработка автомобиля к 2022 году обнадеживает.

«Хорошо то, что поскольку это совершенно новый формат, никто не может копировать кого-либо еще», – сказал он. «У всех 10 команд будет по 10 уникальных машин. Посмотрим, кому повезет».

Нынешняя нехватка скорости сочетается с отсутствием опыта за рулем. Мазепин, которого фанаты насмешливо прозвали «Мазеспином» за его многочисленные промахи на трассе, Шумахер весь сезон бродил по воротам, преграждая путь лидерам и ссорившись между собой.

Их босс не считает, что сезон был потрачен впустую.

«Я надеюсь, что они воспользуются (сезоном) вместо того, чтобы сетовать на то, что они медленные», – сказал Хаас. «Они получают действительно хороший опыт гонок в Формуле-1, потому что многое можно сказать, просто участвуя в гонках с этими парнями».

Возвращение Формулы 1 в Техас на прошлой неделе произошло в связи с резким взрывом аппетита американцев к Формуле 1. Гоночный уик-энд собрал более 350 000 болельщиков за три дня, из них 140 000 пришли на воскресную гонку (Победите в гонке серии NASCAR Cup на гоночной трассе Канзаса).

Тем не менее, трейлер команды Haas был в основном тихим в дальнем конце трассы, вдали от шума и суеты вокруг Red Bull, Mercedes, McLaren и Ferrari. Даже Williams и Alfa Romeo, их соседи по трассе и находящиеся в нижней части рейтинга, были более возбуждены.

На правильном пути есть деньги, которые можно успешно заработать. Интерес фанатов в США, похоже, растет, и сеть, принадлежащая Liberty Media, добавит вторую гонку в США в следующем сезоне в Майами. Есть надежда добавить в один прекрасный день третий.

Босс McLaren Зак Браун предсказал на прошлой неделе, что команды Формулы-1 могут скоро вырасти до миллиардов, наравне с футбольными клубами НФЛ, НБА или Премьер-лиги.

Руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер сказал, что команда опоздала, чтобы воспользоваться растущей популярностью Формулы-1 в своей стране, и что пришло время «больше взаимодействовать с людьми из Америки».

«Я думаю, что мы немного пренебрегли этим изначально, когда пришли, потому что Формула 1 за последние пару лет выросла очень быстро», – сказал Штайнер. «Вначале, когда мы начинали, он был намного меньше, а теперь выглядит. Почему мы этого не ожидали?»

Однако Хаас сопротивляется классификации Haas F1 как «американской» команды Формулы-1, потому что это игнорирует усилия его европейской команды и его торговлю. И то, что американская команда работает, не имеет значения для Haas Automation, которая в конечном итоге оплачивает счета Джина Хааса.

«Большая часть моей команды приехала из Англии, Италии … и Европы», – сказал Хаас. «По сути, мы пытаемся управлять командой наиболее эффективным и наилучшим образом. Мы не особо беспокоимся о том, популярна она у американской публики или нет. Я так смотрю на бизнес-аспекты. . Это отличный способ помочь нам познакомиться с брендом. “Бизнес в Европе.