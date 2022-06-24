Джоан Роулинг в фейковом разговоре с Зеленским и критикует «подлых» российских мошенников

Дж.К. Роулинг Присоединяйтесь к Элтону Джону, принцу Гарри и Билли Айлиш и станьте очередной жертвой мошенников из России Вована и Лексуса. Дуэт печально известен своей шуткой со знаменитостями. В случае с Роулинг скандальный автор «Гарри Поттера» Фовэн Лексус обманом заставил поверить, что она разговаривала с ним. Украина президент Владимир Зеленский Во время разговора зум.

Представитель автора раскритиковал шутку как «неприятную» в заявлении для ПОРТ, Добавление: «С Джоан Роулинг связались, чтобы рассказать о ее обширной благотворительной деятельности в Украине, поддержке детей и семей, пострадавших от текущего конфликта в регионе. Видео, которое было отредактировано, представляет собой искаженное представление разговора».

Представитель Роулинг не сразу отреагировал разнообразный Запрос комментария.

Роулинг работает со своей благотворительной организацией We Are Lumos в Житомирской области Украины, чтобы помочь детям и семьям, пострадавшим от войны с Россией. В последние недели автор «Гарри Поттера» использовала свой аккаунт в Твиттере для мобилизации благотворительных усилий от имени организации.

в 12-минутное видео В шутку фальшивый Зеленский сказал Роулинг, что его знаменитая пугалка на лбу для Гарри Поттера напоминает символ «Z», который российские военные использовали на танках и другом оружии. Мошенники спросили Роулинг, превратит ли это шрам Гарри в более проукраинскую икону, на что автор ответила: «Я посмотрю на это, может быть, мне будет полезно сделать что-то самому в социальных сетях, потому что я думаю, что так и будет. Загляните в газеты».

Шутники также сообщили Роулинг, что украинские военные начнут писать на своих ракетах «Авада Кедавра» — отсылку к проклятию убийства из франшизы «Гарри Поттер». Воган и Лексус также подняли противоречивые взгляды Роулинг на транс-права, задав автору вопрос о том, что Дамблдор был геем. Дуэт спросил, с кем спал Дамблдор, и сказал, что «надеется, что он не с трансгендером».

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