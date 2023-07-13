Джокович возобновляет свою заявку на участие в турнирах Большого шлема на Уимблдоне, тяжелое испытание для Алькараса

[1/2] Теннис — Уимблдон — Всеанглийский клуб тенниса и крокета, Лондон, Великобритания — 11 июля 2023 г. Серб Новак Джокович празднует победу в четвертьфинале над россиянином Андреем Рублевым REUTERS/Andrew Canridge.

ЛОНДОН (Рейтер) — Новак Джокович продолжает претендовать на пятый титул Уимблдона подряд и восьмой в общем зачете, чтобы сравняться с рекордом Роджера Федерера, когда серб встретится с Янником Синером в полуфинале в пятницу, зная об опасности, которую представляет молодой итальянец.

36-летний игрок в хорошей форме, который также гонится за рекордным мужским титулом Большого шлема, был в шаге от поражения от Синнера в четвертьфинале на траве в прошлом году. перед великим побегом.

Джокович был очень силен в Лондоне, несмотря на то, что Пол Хуберт Гуркач и Андрей Рублев растянули его до четырех сетов в последних двух раундах, но второй посев понимает, что значительно улучшенный Грешник может стать камнем преткновения.

«Он играет на высоком уровне… ему нравится играть на быстрых покрытиях, потому что ему нравится быть агрессивным и контролировать точку», — сказал Джокович, чемпион Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции, одержавший девять побед на турнирах Большого шлема. .

«И справа, и слева, он сильно бьет по мячу, стараясь быть тем, кто с самого начала получит очко. Я очень хорошо знаю его стиль.

«Он полноценный игрок. Теперь впервые в полуфинале Уимблдона. Я с нетерпением жду вызова… Я уверен, что он будет мотивирован на победу. С другой стороны, я тоже .»

Восьмой посевной Синнер должен будет впервые обыграть Джоковича, чтобы приблизиться к первому титулу Большого шлема, и 21-летняя теннисистка призналась, что столкнуться с второй ракеткой мира было одной из самых сложных задач в теннисе.

«Он выиграл 23 крупных турнира. Он побеждал в Австралии, побеждал в Париже. Он очень уверен в себе», — сказал Синнер, который наслаждался положительной ничьей и еще не встречался с соперником из топ-50.

Сила ведет к силе

Надеяться лишить Джоковича и сохранить первое место будет Карлос Алькарас с первым посевом, которому сначала придется вести переговоры с хитрым дебютантом Уимблдона Даниилом Медведевым, российским третьим посевом.

Алькарас становился все сильнее после завоевания титула Королевского клуба, несмотря на отсутствие опыта на траве, и снова показал свой класс в групповом поражении подряд юноши Хольгера Рона, шестого посева из Дании, в предыдущем раунде.

20-летнему испанцу нужно будет показать свою лучшую форму, чтобы победить Медведева, еще одного игрока, обладающего впечатляющим титулом 2023 года с уже пятью титулами, хотя он изо всех сил пытался победить Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале.

Алькарас сказал, что проиграл сборной России по сетам подряд во втором раунде 2021 года.

«Но я получу удовольствие от полуфинала. Я думаю, что играю отлично, (с) большой уверенностью в данный момент. Так что это будет действительно хорошая игра. Я буду наслаждаться ею».

«Он полноценный игрок. Я думаю, что (соотечественник Андрей) Рублев много раз говорил, что он осьминог… Он ловит каждый мяч. Это потрясающе. Он отличный спортсмен.

Алькарас одержал верх в последний раз, когда пара встречалась в этом году в финале Индиан-Уэллса, и Медведев определил один аспект игры испанца, который способствовал его недавнему успеху.

Медведев сказал: «Я думаю о силе. Когда ему было 17 лет, что на самом деле не так давно, он был гораздо менее зрелым, что было нормально и отсутствовало».

Все считали это удивительным, но все задавались вопросом: «Найдет ли он способ меньше упускать, производя ту же силу?» И он сделал это очень быстро, что удивительно.

«Если вы сделаете один легкий выстрел, у вас могут быть проблемы».

(Отчет Шриватсы Шридхара) в Бангалоре; Монтаж Кен Феррис

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