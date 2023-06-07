Джокович выиграл русскую рулетку

Париж, 6 июня

Тай-брейк во втором сете, забитый третьим сеяным Новаком Джоковичем, стал поворотным моментом в его победе над Кареном Хачановым в сегодняшнем четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, но серб сказал, что ему нужно прибавлять, если он хочет получить место в воскресном финале.

Джокович, который в пятницу сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом или греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале, сказал, что плохой старт едва не стоил ему матча. Однако в итоге он одержал победу 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4.

«(Тай-брейк), вероятно, стал поворотным моментом в матче», — сказал 36-летний игрок, преследуя свой 23-й титул Большого шлема в мужском одиночном разряде. «Победа во втором сете или поражение во втором сете, знаете ли, будет иметь большое значение». «Это сработало для меня хорошо. Я должен сказать, что сыграл идеальный тай-брейк, семь любви».

Арина Соболенко ждет у сетки Элину Свитолину для вынужденного рукопожатия после матча. Рейтер

Соболенко выгоняет Свитолину

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко переиграла украинку Элину Свитолину со счетом 6-4 6-4 в долгожданной схватке и вышла в полуфинал.

Интересным был матч со Свитолиной, которая в прошлом году стала мамой и отказалась пожимать руки игрокам из России или Белоруссии после прошлогоднего вторжения Москвы в Украину, которое она назвала «спецоперацией».

Соболенко встретится с чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису Каролиной Моховой, которая остановила бывшую вице-мисс Открытого чемпионата Франции Анастасию Павлюченкову на трассе со счетом 7-5 6-2 и впервые в своей карьере вышла в полуфинал.

Соболенко вызвала ажиотаж тем, что средства массовой информации проигнорировали ее после двух последних матчей, после того как ее допрашивали о войне и участии ее страны в качестве плацдарма для российских войск. Но она шла ва-банк против Корт Филиппа Шатрие, выйдя в четвертьфинал в сетах подряд, несмотря на серию из 37 невынужденных ошибок по сравнению с 12 у ее соперницы.

А костры?

Свитолину Соболенко обвинили в том, что она подлила масла в огонь, стоя у сетки в ожидании рукопожатия, которое, как она знала, никогда не произойдет в конце матча.

«Честно говоря, я не знаю, чего она ждала, потому что мое заявление было достаточно ясным по поводу рукопожатия», — сказала Свитолина, которую освистала толпа, когда она сразу же направилась к своему месту после проигрыша. «Я ожидала этого, и это не стало для меня неожиданностью», — сказала она о насмешках, которые она получила, когда не пожала руку россиянке Дарье Касаткиной в предыдущем туре. На вопрос, не хотела ли Соболенко обострить ситуацию, стоя у сетки вместо того, чтобы вернуться на скамейку запасных, Свитолина ответила: «Да, я так думаю. Моя первая реакция была такой: что ты делаешь? ясно на всех моих пресс-конференциях». — Рейтер