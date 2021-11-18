Джокович говорит, что Федерер очень важен для нашего спорта

7 июля 2021 г .; Лондон, Великобритания; Роджер Федерер (Швейцария) играет с Хубертом Гуркачем (Польша) в четвертьфинале All England Lawn Tennis & Crockett Club. Обязательный кредит: Питер ван ден Берг — USA TODAY Sports

(Рейтер) — Номер один в мире Новак Джокович сказал в среду, что надеется, что Роджер Федерер скоро вернется в строй и снова сможет соревноваться с лучшими игроками после того, как швейцарский великий игрок заявил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии в январе.

40-летний Федерер сказал швейцарским СМИ, что он вряд ли вернется к соревнованиям до середины 2022 года, поскольку он оправится от нескольких операций на колене и будет «очень удивлен», если он сможет сыграть на Уимблдоне, одном из четырех титулов Большого шлема. выиграл рекорд в восемь. раз.

20-кратный чемпион сказал, что сможет возобновить бег в январе и вернуться к тренировкам на корте в марте или апреле.

«Роджер — икона нашего спорта, и люди во всем мире любят его. Им нравится смотреть, как он играет, и нравится видеть его», — сказал Джокович после того, как обеспечил себе место в полуфинале в финале ATP с победой 6: 3 6: 2. . Выше россиянина Андрей Рублев. Подробнее

«Он очень важен для нашего спорта на поле и за его пределами. Что касается нашего вида спорта, я искренне надеюсь увидеть его, по крайней мере, снова играть. Я уверен, что он не хочет заканчивать свою карьеру таким образом.

«Я думаю, он определенно сделает последний толчок, последнюю попытку. Несмотря на все, что он достиг и сделал для спорта, он заслуживает того, чтобы играть, и заслуживает надлежащего прощания».

Джокович стремится сравняться с рекордом Федерера, завоевавшим шесть титулов в финале сезона ATP. Он возглавляет турнирную таблицу Green Group, выиграв дважды в двух матчах, и ему предстоит встретиться с британцем Кэмероном Норри в своем последнем матче в группе в пятницу.

(Репортаж Хритики Шарма из Бангалора; редактирование Тоби Дэвиса.

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