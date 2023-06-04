Джокович и Алькарас в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, противостояние неизбежно

Новак Джокович вышел в свой 17-й четвертьфинал на «Ролан Гаррос».

Новак Джокович вышел в свой 14-й подряд четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в воскресенье, когда первая ракетка мира Карлос Алькарас обошел Лоренцо Мюзетти и остался на пути к столкновению с 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема.

Джокович, посеянный под третьим номером, завершил неудачную серию перуанского чемпиона Хуана Пабло Фариаса победой со счетом 6-3, 6-2, 6-2 и не проиграл ни одного сета в четырех матчах.

Серб, который в третий раз борется за титул «Ролан Гаррос», вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции под номером 17 после выхода в четвертьфинал крупного турнира в 55-й раз.

«Я горжусь этим, но мой интерес уже есть к следующему матчу», — сказал Джокович, который за выход в полуфинал сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который занимает 11-е место.

«Я знаю, какова моя цель здесь. Я стараюсь мысленно оставаться на линии и, конечно, не отводить взгляд.

«Очевидно, что сегодняшнее выступление дает мне большую уверенность в том, что я чувствовал, как я играл».

27-летний Фариас стал первым игроком из Перу, дошедшим до второй недели турниров Большого шлема с тех пор, как 29 лет назад Хайме Язага вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Джокович повел со счетом 4:0 в первом сете, но в следующем гейме проиграл Вареласу, а затем получил шанс отыграть подачу в седьмом гейме.

Но как только Джокович пошел вперед со счетом 5:2, для него все стало ясно, поскольку он одержал победу менее чем за два часа.

Хачанов дошел до своего третьего подряд четвертьфинала Большого шлема после того, как оправился от неудачного старта и переиграл Лоренцо Сонего 1–6, 6–4, 7–6 (9/7), 6–1.

Джокович держит рекорд 8-1 против Хачанова, выиграв их единственную предыдущую встречу на Открытом чемпионате Франции в 2020 году.

Алькарас выглядел фаворитом турнира во всех отношениях, поскольку он разгромил талантливую команду Мюзетти в двух сетах, чтобы выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Мюзетти не проиграл ни одного сета за три раунда, но Алькарас отмахнулся от итальянца, занявшего 17-е место, всего за два часа и выиграл со счетом 6-3, 6-2, 6-2, отомстив за прошлогоднее поражение на грунтовом корте в финале в Гамбурге.

Алькарас сказал: «Я думаю, что играл на таком великолепном уровне, с действительно высоким качеством бросков. Я провел действительно полную игру от первого мяча до последнего, и я очень рад пройти этот сложный раунд».

В следующем раунде 20-летний футболист встретится либо со Стефаносом Циципасом, занявшим второе место в 2021 году, либо с австрийцем Себастьяном Оффнером.

Алькарас улучшился до 34-3 за сезон и находится в одной победе от Джоковича в полуфинале.

— продолжает Свитолина —

Элина Свитолина, сыгравшая свой первый крупный турнир с тех пор, как стала мамой, дошла до своего четвертого четвертьфинала.

Украинка обыграла Дарью Касаткину 6-4, 7-6 (7/5), добившись своей седьмой победы в семи встречах над россиянкой, вышедшей в прошлом году в полуфинал.

Как и во всех своих матчах, Свитолина предпочла не пожимать руку своему российскому оппоненту в знак протеста против войны на Украине.

Касаткина все-таки дружески подняла большой палец вверх сопернице.

«Сегодня поддержка была действительно особенной», — сказала 28-летняя Свитолина, которая стала почетной французской дамой в связи с ее браком с французской звездой тенниса Гаэлем Монфисом.

«Теперь я знаю, через что прошла Гейл все эти годы».

А занявшая второе место в 2021 году Анастасия Павлюченкова поднялась из сета и выбыла из игры с 28-м номером посева Элиз Мертенс из Бельгии 3–6, 7–6 (7/3), 6–3.

Россиянин, чей рейтинг упал до 333 после серьезной травмы колена, имеет самый низкий рейтинг в четвертьфинале турниров Большого шлема со времен Открытого чемпионата США 2017 года.

Павлюченкова встретится с Каролиной Муховой за место в четверке после того, как она обыграла счастливицу-неудачника Елену Аванесян со счетом 6-4, 6-3.

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко сыграет с финалисткой 2018 года Слоан Стивенс в вечерней сессии — это первый женский матч, который появится в прайм-тайм в этом году в седьмой раз, когда ее просят.

Открытый чемпионат Франции — единственный турнир, на котором Соболенко, у которой на этой неделе есть шанс обогнать первую ракетку мира Ию Святек, не вышла в полуфинал.

МВ/диджей