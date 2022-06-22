Джокович и Надаль лидируют на Уимблдоне. Уильямс

Уимблдон, Англия. На этот раз Новак Джокович и Рафаэль Надаль окажутся на противоположных сторонах розыгрыша.

Рейтинг Уимблдона был объявлен во вторник: Джокович и Надаль заняли первое и второе места соответственно в мужской жеребьевке из-за отсутствия Даниила Медведева и Александра Зверева.

Медведев, занимающий первое место, не может участвовать в результате решения Всеанглийского клуба не допускать игроков из России или Беларуси к участию в турнире в 2022 году из-за вторжения в Украину. Русский Медведев. Зверев, занявший второе место, отсутствует из-за травмы лодыжки.

Это означает, что Джокович и Надаль поднялись в рейтинг игроков и теперь не могут встретиться до финала. Этого не было на Открытом чемпионате Франции в прошлом месяце, когда Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале на пути к завоеванию своего 22-го титула Большого шлема.

В женской лотерее Серены Уильямс будет 23-кратная победительница турниров Большого шлема, но она не будет посеяна.

Розыгрыш состоится в пятницу, а турнир начнется в понедельник.

С 2021 года рейтинги мужских и женских одиночных игр составляются на основе мировых рейтингов.

Уильямс не играла на соревнованиях с тех пор, как в прошлом году сошла с дистанции после матча первого круга Уимблдона. Она получила wildcard для участия в одиночном турнире Всеанглийского клуба, который начнется на следующей неделе, и, таким образом, она может сыграть с кем угодно в первом раунде.

Ига Шветич из Польши станет лучшим посевным на Уимблдоне.