Новак Джокович И Рафаэль Надаль Начинается Сезоны грунтовых кортов в Монти Карло На этой неделе посеяны для встречи в финале и, возможно, репетиции еще одного титульного матча на Роланд Гаррос в июне.

Джокович И Надаль Он не играл с тех пор, как в феврале был отложен Открытый чемпионат Австралии по теннису, когда сербский номер один в мире завоевал девятый титул в Мельбурне и восемнадцатый чемпионат среди профессионалов.

С тех пор он также побил рекорд Роджера Федерера на протяжении нескольких недель, занимая первое место, и с понедельника начнет 316-ю неделю на вершине мира.

Джокович Он дважды чемпион в Монти Карло Но он не выходил из четвертьфинала с момента своего последнего титула в 2015 году.

Надаль, Занявший тринадцатое место Роланд Гаррос Титул и рекорд в турнире Большого шлема равны отбиванием мяча Джокович В октябрьском финале в Париже он добивается своей двенадцатой победы в Монти Карло.

Есть опасения по поводу сохраняющейся проблемы со спиной Надаль Он приветствует изнурительный сезон грунтовых кортов, кульминацией которого станет Открытый чемпионат Франции 30 мая.

Надаль У него рекорд 71-5 в Монти Карло Он не смог выйти в четвертьфинал лишь однажды – дебютировал в 2003 году, когда ему было 16 лет.

Начиная с Открытого чемпионата Австралии по теннису Надаль Он заменил россиянина Даниила Медведева, занявшего второе место в мире.

Серебряный призер Открытого чемпионата Австралии по теннису стал первым игроком вне «большой четверки». ДжоковичИ Надаль, Роджер Федерер и Энди Мюррей заняли второе место в мире после австралийца Литтона Хьюитта в июле 2005 года.

Однако он опасается своих шансов на грязи.

Все его десять титулов в карьере вышли на хард-корте, хотя он ни разу в них не выиграл. Роланд Гаррос За четыре посещения.

«Возможно, в 2050 году я смогу пройти первый тур в Роланд ГарросМутный русский шут.

Отсутствует из Монти Карло В составе команды – Роджер Федерер, последний раз выступавший за княжество в 2016 году и ни разу не выигравший чемпионат.

Федерер, которому в августе исполнится 40 лет, вернулся в тур по Катару в феврале только после 13 месяцев в кулуарах, чтобы оправиться от двух операций на колене.

Швейцарский ветеран планирует выступить на грунтовых кортах 2021 года в Мадриде в первую неделю мая.

Четвертому мировому номеру также не хватает Доминика Тимма, который его представлял. ДжоковичИ Надаль И Федерер недавно пропустил Miami Masters, потому что это «не на 100%».

Дважды занявший второе место Надаль в Роланд Гаррос Вместо этого она предпочла остаться в Австрии, чтобы практиковаться с глиной.

2020 г. Монти Карло Masters был отменен из-за пандемии коронавируса, а мероприятие в этом году будет закрытым.

Верхнее семя Джокович Трудное начало Монти Карло.

После первого раунда ему предстоит сразиться с сильнейшим юношей Янником Шенером, если он обгонит испанца Альберта Рамоса-Виноласа.

Надаль Медведев во второй половине розыгрыша.