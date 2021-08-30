Джокович может войти в историю US Open, выиграть турнир Большого шлема за всю историю – Sportico.com

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Открытый чемпионат США в этом году готовит почву для одного из самых выдающихся достижений во всех видах спорта, поскольку Новак Джокович попытается стать первым теннисистом-мужчиной, выигравшим турнир Большого шлема за календарный год после Рода Лейвера в 1969 году.

Он не только достигнет вехи, которую не назвали ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, но и Джокович также превзойдет этих двух значков по большинству титулов Большого шлема – 21. (колено) и Надаль (Ступня) Оба вышли из турнира из-за травмы, открыв дорогу Джоковичу, занявшему более высокое место. Это будет только второй раз в истории Большой тройки, когда только один из трио участвовал в 128-м поле (другим был US Open 2020). Тем не менее, это не будет легкой прогулкой для Джоковича, поскольку вратарь новой мужской теннисной звезды начинает самоутвердиться. В то время как Джокович будет стремиться укрепить свои аргументы в пользу титула GOAT, он может столкнуться с вызовом со стороны одного из наиболее многообещающих молодых участников.

методология

Пытаться предсказать результаты с помощью коэффициентов намного проще в одном матче между двумя командами или даже в стандартной сетке плей-офф с 16 командами, чем в теннисном турнире Большого шлема с размером ничьей 128. Коэффициенты Большого шлема взаимосвязаны и могут существенно меняться с каждым исходом. Например, если бы Джокович проиграл в первом раунде лотереи (что маловероятно), то вероятность выигрыша второго посева Даниила Медведева возрастала бы экспоненциально, поскольку ему больше не приходилось играть с Новаком.

Тем не менее, мы все еще можем попытаться предсказать исход Открытого чемпионата США с помощью моделирования. Вы использовали мою симуляцию Итоговые рейтинги Elo Tennis, который можно настроить для разных поверхностей. Например, Медведев занимает второе место в игре «Эло» на корте с твердым покрытием и 10-е место на грунте. Теперь с реальностью РисоватьМы можем моделировать турнир тысячи раз, используя рейтинги Эло, чтобы увидеть различные возможные результаты. Это в конечном итоге даст нам вероятность того, что каждый игрок выиграет определенный раунд. Например, если Джокович выиграет симуляцию 3000 из 10000 раз, у него будет около 30% шансов на победу. Хотя в теннисе есть посевы (№1-32), лотерея более случайна, чем другие профессиональные квалификационные турниры, которые полагаются исключительно на посев. В крупном турнире лучший посевной игрок может сыграть либо 17-й, либо 32-й посев в третьем раунде. Это создает возможности для множества увлекательных матчей на протяжении всего турнира, что потенциально может раздражать звездных игроков.

история погони

Новак Джокович: Серб выходит на поле как фаворит с 23% побед. Однако из его 20 турниров по шлема только три из US Open. Он был нокаутирован в четвертом раунде в своих последних двух матчах, так и не завершив свои матчи; Он ушел в отставку из-за травмы против Стэна Вавринки в 2019 году и был исключен из игры против Пабло Каррено Буста в 2020 году после фола. ударить рефери с мячом. Некоторые фанаты считают, что они увидели потенциальный раскол в Джоковиче после того, как он проиграл Александру Звереву в полуфинале Олимпийских игр в Токио, а затем. Бросив ракетку на трибуны В его поражении от Каррено Буста в матче за бронзу. Джокович пропустил все свои разминки на корте, чтобы убедиться, что ему комфортно. В настоящее время ставки на него оцениваются как -150 Фаворит, что дает ему предполагаемую вероятность 60%, при этом 127 других также борются за титул.

Возможные спойлеры

Даниил Медведев: У россиянина такие же шансы на победу, как у Джоковича, – 22%. Разница так же мала, как и весь год против Джоковича: Медведев всего на шесть очков отставал от Джоковича (Перетини, финишировавший вторым на траве, отставал от Джоковича более чем на 100 очков). Плоские и проникающие удары россиянина из базовой линии хорошо подходят для скоростного хард-корта и являются его лучшим покрытием. Открытый чемпионат США был его самым успешным турниром, он вышел в финал в 2019 году, проиграв Пять увлекательных групп Против Надаля и проиграл в полуфинале прошлого года будущему чемпиону Доминику Тиму. В то время как Джокович пропустил разминку на корте с твердым покрытием, Медведев совершил впечатляющее восхождение на Флашинг Медоуз, выиграв Canadian Masters 1000 и дойдя до полуфинала в Cincinnati 1000. Это может быть причиной повышения Эло Медведева, но это также подогревает критику 25-летнего игрока – он доминирует на турнирах более низкого уровня, не имея при себе Slam. Тем не менее, у Медведева такой же хороший рекорд против Джокира (3-5), и у него может быть возможность проиграть ему в матче-реванше в этом году. Открытый чемпионат Австралии, финал Чтобы помешать календарю Салам. Меловой финал между ними будет отличным противостоянием, поскольку приближается жребий 50-50.

Алексей Зверев: Только пять игроков обыграли Джоковича в этом году, и Зверев сделал это на более крупной сцене, победив его со счетом 1-6, 6-3, 6-1. Олимпийские полуфиналы. Затем ему удалось выиграть титул у россиянина Карена Хачанова со счетом 6-3, 6-1, став первым немцем, выигравшим золотую медаль в теннисе. Он только что выиграл Cincinnati Masters, несмотря на то, что не прошел второй раунд в своих последних шести выступлениях. Зверев проиграл Сердцеед пять сеттеров Против Доминика Тима в финале Открытого чемпионата США в прошлом году после двух ничьих поражений в двух сетах. Хотя это был его лучший шлем на сегодняшний день, этот матч все еще продолжается. преследуя его. Похоже, он собирается сделать еще один глубокий прорыв в Куинсе, став третьим фаворитом в этой области с 17% шансом на победу в чемпионате.

Стефанос Циципас: Для Циципаса это был карьерный год, и теперь он входит в розыгрыш с самым высоким рейтингом ATP и занимает третье место. Грек дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису, своего первого финала турнира Большого шлема на Ролан Гаррос, но затем в первом раунде ему было трудно. Расстроен на Уимблдоне. Хотя Циципас не так доминирует на кортах с твердым покрытием, как на грунте (процент побед 65% против 74%), он выходит на US Open в хорошей форме, выходя в полуфиналы в каждой из разминок Masters 1000. В прошлом он боролся в Квинсе, так и не дожив до второго уик-энда. У него есть захватывающий матч первого круга против чемпиона US Open 2012 Энди Мюррея, но он должен пройти (фаворит 76%). Однако, учитывая успех, которого он добился в этом году и в дополнительных турнирах, у него есть 8% -ный шанс выиграть титул.

выше среднего

Маттео Берреттини: С тех пор, как Джокович тестировался в финале Уимблдона, Берреттини сыграл только один турнир в Цинциннати, где проиграл во втором раунде. Поклонники могут вспомнить, что его бедра были склеены в том матче, и он кормит грудью. инфекционное заболевание Что вынудило его пропустить Олимпиаду и могло повлиять на него в Нью-Йорке. На пути к Уимблдону наша симуляция сделала его вторым по величине коэффициентом на площадке, несмотря на то, что он был посеян под номером 7. Теперь у него 11 наивысших коэффициентов, несмотря на то, что он занимает шестое место. По совпадению, Циципас испытал такой же регресс после выхода в финал во Франции: наша симуляция Уимблдона спроектировала греческую звезду с гораздо более низкими шансами, и он проиграл в первом раунде. Та же участь может постичь Бритни, у которой есть только 31% шанс провести свои вторые выходные, и она также находится в квартале Джоковича.

Денис ШаповаловКак и Берреттини, трудно представить, чтобы Шабо выглядел преувеличенным игроком после выхода в полуфинал Уимблдона. Но с тех пор Шаповалов трижды выбывал в первом раунде подряд, все в первой десятке. Канадец, занявший первое место в рейтинге, входит в жеребьевку с самым высоким рейтингом слэма, заняв седьмое место, но имеет только 29% шансов на то, чтобы пройти во второй уик-энд. Тем не менее, US Open – исторически его лучший шлем с процентом побед 73% и выходом в четвертьфинал в прошлом году.

Молодые американцы

Это может быть самый обнадеживающий момент в американском мужском теннисе за последнее десятилетие. После многих лет упадка, когда к концу 2020 года только девять игроков попали в топ-100, в настоящее время в этом эксклюзивном клубе проживает 14 американцев, больше, чем в любой другой стране. В открытом розыгрыше также есть 21 янка (хотя некоторые из них являются подстановочными). Райли Опелка, занявший наивысший рейтинг среди американцев, ему 23 года, и самый высокий в топ-100 с показателями 6-11, вышла в финал Canadian Masters 1000. Дженсон Броксби, 20-летний игрок с подстановочными знаками, является одним из самых ярких молодых людей. игроков в туре, Он впервые достиг финала ATP 250 в Ньюпорте и полуфинала на DC 500. Американский юниорский автодромБрэндон Накашима также получил wildcard и играл в свой лучший теннис, достигнув 250-секундных финалов подряд в Мексике и Атланте. Помимо стрелкового оружия, есть также ветеран Джон Иснер, который только что выиграл Атланту и вышел в полуфинал Canada Masters 1000. Интересно, что Накашима провел восемь турниров подряд, в которых он встречался с гражданином США, и эта серия будет продолжаться. сталкивается с Иснером в захватывающем первом раунде (играл дважды за последний месяц). Этот Открытый чемпионат США может стать поворотным моментом в мужском теннисе Америки с появлением в будущем возможного чемпиона Большого шлема. Вероятно, этого не произойдет в этом году, потому что у американцев общая вероятность выиграть титул на глазах у домашней публики составляет около 4%, но есть много соревнующихся игроков, желающих пройти глубокий тур или прорваться.

Открытый чемпионат США 2021 года среди мужчин может стать важной вехой в истории тенниса. Это может означать кульминацию того, что начинает выглядеть как неоспоримый козел в лице Новака Джоковича, если он выиграет календарный турнир и превзойдет Федерера и Надаля. Но, говоря математически, есть много других игроков, у которых сильные удары по титулу, и они могут помешать истории. Этот шлем может быть очень хорошим на долгие годы.