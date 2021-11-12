Джокович начинает кампанию финала ATP против Рууда

Теннис — ATP Masters 1000 — Paris Masters — Accor Arena, Париж, Франция — 7 ноября 2021 г. Новак Джокович в матче во время своего последнего матча против россиянина Даниила Медведева (Reuters) / Кристиан Хартманн

(Reuters) — Новак Джокович начинает свою кампанию против новичка Норвегии Каспера Рууда в понедельник, поскольку сербский номер один в мире стремится сравняться с шестью рекордными титулами Роджера Федерера в финале ATP.

Соревнования в конце сезона среди мужчин проходят между восемью лучшими игроками в одиночном и парном разряде и пройдут в Турине, Италия, а финальный матч запланирован на 21 ноября.

Джокович, который выиграл свой пятый титул в 2015 году, победив Федерера в титульном матче, находится в зеленой группе вместе с третьим номером в мире Стефаносом Циципасом, Андреем Рублевым из России и Раддом.

Обладатель титула и Даниил Медведев сыграли вничью с немцем Александром Зверевым и домашним фаворитом Маттео Берреттини и польским Хубертом Гуркачем в «красной группе».

25-летний Медведев начнет игру в одиночном разряде во время дневной сессии воскресного дня открытия против Гуркача.

Если Джокович и Медведев выиграют свою группу, дуэт, скорее всего, встретится в финале — их четвертом в 2021 году — с сербом, ведущим со счетом 2: 1.

Джокович сокрушил Медведева в двух сетах, чтобы выиграть свой девятый титул Открытого чемпионата Австралии в феврале, в то время как россиянин вернул услугу в сентябре, лишив серба исторических титулов Большого шлема и выиграв свой первый крупный чемпионат.

Джокович выиграл последнюю встречу на прошлой неделе в финале Paris Masters, где он также в седьмой раз стал мировым номером один в конце года, что является рекордом.

(Репортаж Судипту Гангули из Мумбаи). Редакция Стивена Коутса

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