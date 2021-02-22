Джокович побеждает Медведева и выигрывает девятый Открытый чемпионат Австралии | Голос Америки

МЕЛЬБУРН – звезда сербского тенниса Новак Джокович доминировал над россиянином Даниэлем Медведевым, выиграв два сета подряд 7-5 6-2 6-2, установив рекордное девятое продление титула на Открытом чемпионате Австралии в воскресенье в Мельбурне.

Это был 18-й титул Большого Шлема для мужского теннисиста номер один в мире, оставив его позади двух лидеров за всю историю Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, в каждом из которых по 20 игроков.

Медведев вышел в финал после 20 игр подряд и искал свой первый титул Большого шлема. Но Джокович побеждал Медведева на протяжении всего матча, семь раз разбив соперника на пути к другому чемпионату на стадионе Рода Лейвера.

«Я хотел бы поблагодарить арену Рода Лейвера. Я люблю вас все больше и больше с каждым годом. Это была любовь, которая продолжает расти. Большое вам спасибо», – сказал он после матча.

Джокович также похвалил своего соперника.

Он сказал: «Он определенно один из самых сильных игроков, с которыми я встречался в своей жизни». «Это только вопрос времени, когда вы сразитесь в крупном турнире, это точно».

Медведев разочаровал Джоковича. Он сказал: «Девять крупных турниров в Австралии и 18 в общей сложности великолепны и, возможно, не последние».

Толпа из 7400 зрителей должна была наблюдать за финалом в воскресенье после того, как болельщики не смогли посетить матчи предыдущего раунда из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Джокович выиграл 6 из 10 последних крупных компаний и останется на первом месте в рейтинге как минимум до 8 марта.

В женской жеребьевке японка Наоми Осака в субботу обыграла американку Дженнифер Брэди в сетах 6-4 6-3 подряд и выиграла свой второй титул Открытого чемпионата Австралии по теннису.

(В этом отчете использовалась информация от Associated Press и Reuters.)