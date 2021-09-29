Джокович уходит из Индиан-Уэллса

(Рейтер) – Номер один в мире Новак Джокович снялся с чемпионата Индиан-Уэллс в следующем месяце, сообщили организаторы в среду.
«Мне жаль, что я не смогу увидеть своих фанатов в Индиан-Уэллсе и сыграть в пустыне, моем любимом месте. Надеюсь увидеть вас в следующем году!» – сказал Джокович в заявлении.
34-летний серб проиграл в этом месяце в своей попытке выиграть титул Большого шлема, проиграв в двух сетах россиянину Даниилу Медведеву в финале US Open. Он сыграл вничью с Роджером Федерером в большинстве титулов в Индиан-Уэллсе, выиграв по пять титулов каждый. Подробнее
Джокович – последнее имя, выбывшее из турнира, при этом отсутствовали чемпионка 2018 года среди женщин Наоми Осака и номер один в мире Эш Барти и Серена Уильямс.
«Мы разочарованы тем, что Новак не сможет присоединиться к нам на BNP Paribas Open этой осенью», – сказал директор турнира Томми Хаас.
«Мы надеемся снова увидеть его в Paradise Tennis в марте следующего года, чтобы побороться за шестой титул в пустыне», – добавил он.
(Обложка Эми Тенери в Нью-Йорке; редактирование Эда Осмонда)
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