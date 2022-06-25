Лидеры Содружества встретились впервые за четыре года, чтобы обсудить продовольственную безопасность и опасность голода, поскольку министр иностранных дел Канады пытался обвинить Россию в надвигающемся кризисе.

«Нам ясно, что Россия вооружается продовольствием, затрагивая многие страны мира и подвергая опасности 50 миллионов жизней», — заявила журналистам Мелани Джоли поздно вечером в пятницу. Встреча Содружества в Кигали, Руанда.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире и, как говорят, накопила 30 миллионов тонн зерна, ожидающих отправки на экспорт. Говорят, что фермеры обеспокоены тем, что до летнего сбора урожая осталось всего несколько недель, и они устанавливают временные бункеры.

Черноморские порты страны Одесса, Пивтный, Миколиво и Сорноморск работают как крупные транспортные узлы, отправляя около 4,5 млн тонн зерна в месяц, но препятствуя перемещению российской морской блокады.

В недавнем отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) делается вывод о том, что Россия пользуется санкциями для нападения на украинские склады продовольствия.

Министерство обороны Украины сообщает, что российские войска атаковали зерновые ямы по всей стране и украли от 400 000 до 500 000 тонн зерна с оккупированных территорий.

В отчете CSIS, опубликованном в Интернете 15 июня, говорится, что «Россия уничтожила один из крупнейших в Европе складов продовольствия в Броварах, примерно в 19 км к северо-востоку от украинской столицы Киева».

Журналисты заходят в разрушенный склад для хранения продуктов после нападения российских войск на пивоварню на окраине Киева 29 марта 12 дней назад. (Родриго Абд / Ассошиэйтед Пресс)

В центре саммита G7, который начинается в воскресенье в Германии, будет предметом российской осады украинский экспорт зерна.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с резкой критикой кризиса, обвинив Соединенные Штаты в инфляции и росте цен на топливо, а не военные действия России на Украине в угрозе продовольственной безопасности.

Он подтвердил это сообщение в телефонном разговоре на прошлой неделе с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, одним из лидеров Содружества, который пропустил встречу на этой неделе.

Африка сильно зависит от украинского и, в меньшей степени, российского зерна.

Тем лидерам, которые появились в Руанде, Джоли сказала, что Канада явно обвиняет кризис.

Препятствия — это не преступление, — говорит Джоли.

«Это не вина западных санкций», — сказал он. «Это действительно война за выбор Путина. Она влияет на продовольственную безопасность во всем мире».

Весной прошлого года десять членов Содружества отказались от осуждения вторжения Москвы в Украину в резолюции ООН.

Джоли сказала, что, по ее мнению, Канада «добилась прогресса» в том, чтобы убедить некоторые из этих стран твердо придерживаться Украины, но он не стал уточнять.

Политическая сессия перед встречей глав правительств стран Содружества призвала африканские страны обеспечить себя продовольствием, чтобы компенсировать импорт.

Агнес Калипада, лидер Коалиции за зеленую революцию (AGRA) в Африке, заявила на конференции, что сельскохозяйственный сектор «не слишком инвестируется» в развивающихся странах Содружества. По сообщениям местных СМИ, «он призвал к адекватному финансированию для повышения производительности сектора, усиления его рецессии и борьбы с изменением климата, а также для создания рабочих мест.