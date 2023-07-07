LoveFrom, созданная бывшим руководителем Apple по дизайну Джони Айвом, сотрудничала с британским аудиобрендом Linn в выпуске проигрывателя Sondek LP12, посвященного 50-летию. Всего 250 моделей Линн Сондек LP12-50 Он будет производиться и поставляться в период с августа 2023 года по март 2024 года, а проигрыватель ограниченного выпуска доступен для предварительного заказа уже сейчас за 60 000 долларов (50 000 фунтов стерлингов).

в соответствии с Сообщение блога Сотрудничество с генеральным директором Linn Гиладом Тифенбруном восходит к началу 2022 года, когда Тифенбруну неожиданно предложили встречу с Айвом через LinkedIn. В конце концов, две компании решили сотрудничать над следующим проигрывателем, который быстрая компания звонки Ive «первый аппаратный проект после Apple».

Линн сосредоточился на акустических элементах Sondek LP12-50, таких как так называемая основа «Bedrok» из плотной древесины, предназначенная для снижения вибрации. Между тем, LoveFrom уделяет больше внимания промышленному дизайну. Скажи Еве быстрая компания. Ранее квадратные компоненты получили более гладкие края, пластиковая кнопка питания была заменена на алюминиевый круг, а для пылезащитной крышки машины были разработаны новые петли, которые могут удерживать ее открытой под любым углом.

Интересно, быстрая компания В сообщениях указывается, что работа LoveFrom над Linn’s Sondek LP12-50 была бесплатной, и между двумя компаниями нет «контракта или другого финансового соглашения». «Большой процент нашей работы мы делаем просто из любви к ней», — сказал Айв, отметив, что дизайнерская фирма зарабатывает деньги на своих долгосрочных контрактах с такими компаниями, как Airbnb и Ferrari.