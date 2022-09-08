Джони Айв считает, что ваш автомобиль не должен полагаться на мультитач

Джони Айв не любит автомобили, в которых используется много сенсорных элементов управления, и он говорит, что это пример интерфейса, который «неуместно использует что-то вроде мультитач».

в течение картина Вместе с бывшим главным дизайнером Apple Тимом Куком и Лорен Пауэлл Джобс на сегодняшней конференции Vox Media Code журналистка Кара Суишер спросила Айва, что он думает о текущих тенденциях в дизайне. Вы сказали, что есть «большие возможности с такими интерфейсами, как мультитач», но сказали, что в некоторых местах это, возможно, зашло слишком далеко — и, возможно, пришло время вернуться к большему физическому управлению.

«Маятник, вероятно, немного качнется, чтобы интерфейсы и продукты были более гибкими и более физически интерактивными», — сказал Айв. Свишер предположил, что автомобили были примером чрезмерного использования мультитач, на что я ответил «например».

Поскольку все больше и больше автомобилей используют сенсорные экраны для таких вещей, как климат или даже управление вождениемБыли разногласия по поводу того, снижает ли отказ от физических кнопок и ручек безопасность водителя. Недавно шведская почта в Белладжари разжечь дебаты с тестом который измеряет, сколько времени требуется людям для выполнения определенных задач, таких как настройка радио или температуры. Издание сообщило, что физические кнопки превзошли сенсорные экраны.

Свишер продолжил свой вопрос, спросив Еву, как он будет проектировать автомобиль. «Ты же знаешь, что я не могу говорить с тобой об этом», — сказал он ей, смеясь.