Джонсон говорит, что стоит выбор между российскими углеводородами и поддержкой Украины

ЛОНДОН (Рейтер). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что в ближайшее время предстоит сделать выбор: наращивать объемы российской нефти и газа или поддерживать Украину, мир и стабильность на фоне растущей напряженности между Москвой и Западом.

Франция и Германия в понедельник предостерегли Россию от нанесения ущерба территориальной целостности Украины на фоне необычно большой концентрации российских войск на границах страны.

В то время как Европа борется с энергетическим кризисом, президент России Владимир Путин надеется, что власти Германии в ближайшее время сертифицируют трубопровод «Северный поток — 2», по которому будет транспортироваться больше российского газа в крупнейшую экономику Европы.

Он будет обходить транзитные страны, особенно Украину, у которой есть история конфронтации с Москвой по поводу цен на газ.

«Поэтому, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть антироссийскими, или что мы как-то стратегически хотим окружить или подорвать эту великую страну», — сказал Джонсон в отрывках из писем. . возле его офиса.

«Мы надеемся, что наши друзья поймут, что скоро придется выбирать между включением большего количества российских углеводородов в новые гигантские трубопроводы, приверженностью Украине и отстаиванием дела мира и стабильности».

В понедельник Европейский союз согласился ужесточить санкции против Беларуси, близкого союзника России, после того, как в этом году мигранты прибыли на сухопутную границу ЕС, пытаясь попасть в государства-члены, такие как Польша, по ранее неиспользованным маршрутам.

«Когда наши польские друзья попросили нас о помощи в разрешении сфабрикованного кризиса на их границе с Беларусью, мы быстро отреагировали», — сказал Джонсон.

Отчетность Костаса Петтаса; Редакция Джин Харви

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