Джон Карлсон выписан из больницы на неопределенный срок

Защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона выписали из больницы в субботу после этого. Он получил пощечину в начале третьего периода Против Виннипег Джетс, пятница.

«Кэпиталз» говорят, что Карлсон «остается под наблюдением медицинского персонала команды» и выбыл на неопределенный срок.

#колпачки Джон Карлсон был доставлен в местную больницу для дальнейшего обследования после того, как он получил травму во время третьего периода пятничной игры против WPG. Сегодня Карлсона выписали из больницы, и он остается под наблюдением медицинского персонала. Он за границей на неопределенный срок — CapitalsPR (КапиталсПР) 24 декабря 2022 г.

Карлсон взял Брендана Диллона за правую щеку, обильно истекая кровью, и быстро удалился в раздевалку. По словам Алана Мэя из NBC Sports Washington, Карлсон оставил кровавый след со льда в раздевалке. он Его доставили в больницу после матча, по словам Питера Лавиолетт, из соображений предосторожности. Похоже, что на данный момент травма носила «поверхностный» характер, сказал Мэй в послематчевом интервью.

Травма Карлсона омрачила доминирующую игру «Кэпиталз». Алекс Овечкин забил 801-й и 802-й голы в карьере, опередив Горди Хоу и заняв второе место в списке голов НХЛ за все время.

«Отстойно, что Карли пострадала, — сказал Овечкин. «Весь третий период, я думаю, мальчики думали о нем и о том, как он себя чувствует. Надеюсь, с ним все в порядке. Я не знаю, что сейчас происходит, но все наши мысли с ним».

«Тяжело, что Карли не будет сегодня вечером, потому что он сидит рядом с Ови, и он такой дерзкий в раздевалке», — сказал Лавиолетт.

Стартовый защитник «Кэпиталз» Карлсон пропустил шесть игр в начале сезона из-за травмы нижней части тела.

Фото баннера: Алан Доббинс / RMNB