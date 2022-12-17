Джон Кармак уходит умирать с запиской, в которой критикует эффективность компании

Джон Кармак, пионер виртуальной реальности, присоединившийся к Мета из Oculus после него Приобретение за 2 миллиарда доллароввышел из социальной сети. Бизнес заинтересован Сначала он сообщил о своем уходе, сославшись на людей, знакомых с компанией, и опубликовал части своей внутренней записки, содержащие критические замечания по поводу Meta и ее усилий в области дополненной и виртуальной реальности. После, после Инсайдеры И Газета «Нью-Йорк Таймс’ Появились сообщения, подтвердил Кармак в Твиттере и Фейсбук что он фактически покидает компанию и даже опубликовал свою записку для всего персонала.

«Это конец моего десятилетия виртуальной реальности», — сказал Кармак в своей заметке. Он начал с похвалы гарнитуре Quest 2 за то, что он «хотел увидеть с самого начала», с ее отслеживанием внутри помещения, опциональной потоковой передачей на ПК, экономичностью и почти 4K-дисплеем. Однако он сказал, что это могло бы «произойти немного быстрее и пойти лучше, если бы были приняты другие решения».

Основная проблема Кармака с Meta, по-видимому, заключается в эффективности компании — или, судя по его служебной записке, в ее отсутствии. «У нас смехотворное количество людей и ресурсов, — писал он, — но мы постоянно саботируем себя и тратим усилия впустую». «Нет никакого способа скрыть это; я думаю, что наша организация работает наполовину так эффективно, как это сделало бы меня счастливым».

Руководитель сказал, что «как голос на самом высоком уровне», он чувствовал, что должен был быть в состоянии продвигать дела, но был «явно недостаточно убедителен». Хотя он не привел подробных примеров, Кармак отметил, что большая часть вещей, на которые он жаловался, не изменялись в течение года или двух после того, как уже накопились доказательства проблемы. «Мне никогда не удавалось убивать глупых существ до того, как они нанесут ущерб или зададут направление, и у меня есть команда, которая действительно придерживается этого», — добавил он. Ближе к концу служебной записки Кармак признал, что он «устал бороться», но все еще считает, что «виртуальная реальность может принести пользу большинству людей в мире, и ни одна компания не может сделать это лучше, чем Meta».

в качестве исполнительного директора он сказал в ТвиттереОн не скрывает, что «всегда был очень разочарован тем, как все делается». [Meta.]» в Подкаст-интервью С Лексом Фридманом в августе он Он заявил об убытках в размере 10 миллиардов долларов. отделом дополненной и виртуальной реальности компании «заставил его заболеть [his] Подумайте о том, что вы тратите много денег. Он писал сообщения на внутренней доске обмена сообщениями Meta, критикуя функции гарнитуры и необходимость установки обновлений программного обеспечения, прежде чем можно будет ее использовать. для Метавселенной.

Кармак стал первым техническим директором Oculus в 2013 году после ухода из ID Software, где он был соавтором смерть И землетрясение МЛМ. Присоединяйтесь к Meta, когда Facebook был куплен Oculus за 2 миллиарда долларов в 2014 году. Отменить Окулус Он работал исключительно в качестве технического директора в качестве консультанта, чтобы сосредоточиться на искусственном общем интеллекте (AGI) или типе искусственного интеллекта, способного выполнять человеческие задачи. Его стартап Keen Technologies разрабатывает такую ​​систему искусственного интеллекта.