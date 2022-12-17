Джон Кармак уходит умирать с запиской, в которой критикует эффективность компании

Джон Кармак, пионер виртуальной реальности, присоединившийся к Мета из Oculus после него Приобретение за 2 миллиарда доллароввышел из социальной сети. Бизнес заинтересован Сначала он сообщил о своем уходе, сославшись на людей, знакомых с компанией, и опубликовал части своей внутренней записки, содержащие критические замечания по поводу Meta и ее усилий в области дополненной и виртуальной реальности. После, после Инсайдеры И Газета «Нью-Йорк Таймс’ Появились сообщения, подтвердил Кармак в Твиттере и Фейсбук что он фактически покидает компанию и даже опубликовал свою записку для всего персонала.
«Это конец моего десятилетия виртуальной реальности», — сказал Кармак в своей заметке. Он начал с похвалы гарнитуре Quest 2 за то, что он «хотел увидеть с самого начала», с ее отслеживанием внутри помещения, опциональной потоковой передачей на ПК, экономичностью и почти 4K-дисплеем. Однако он сказал, что это могло бы «произойти немного быстрее и пойти лучше, если бы были приняты другие решения».
Основная проблема Кармака с Meta, по-видимому, заключается в эффективности компании — или, судя по его служебной записке, в ее отсутствии. «У нас смехотворное количество людей и ресурсов, — писал он, — но мы постоянно саботируем себя и тратим усилия впустую». «Нет никакого способа скрыть это; я думаю, что наша организация работает наполовину так эффективно, как это сделало бы меня счастливым».
Руководитель сказал, что «как голос на самом высоком уровне», он чувствовал, что должен был быть в состоянии продвигать дела, но был «явно недостаточно убедителен». Хотя он не привел подробных примеров, Кармак отметил, что большая часть вещей, на которые он жаловался, не изменялись в течение года или двух после того, как уже накопились доказательства проблемы. «Мне никогда не удавалось убивать глупых существ до того, как они нанесут ущерб или зададут направление, и у меня есть команда, которая действительно придерживается этого», — добавил он. Ближе к концу служебной записки Кармак признал, что он «устал бороться», но все еще считает, что «виртуальная реальность может принести пользу большинству людей в мире, и ни одна компания не может сделать это лучше, чем Meta».
в качестве исполнительного директора он сказал в ТвиттереОн не скрывает, что «всегда был очень разочарован тем, как все делается». [Meta.]» в Подкаст-интервью С Лексом Фридманом в августе он Он заявил об убытках в размере 10 миллиардов долларов. отделом дополненной и виртуальной реальности компании «заставил его заболеть [his] Подумайте о том, что вы тратите много денег. Он писал сообщения на внутренней доске обмена сообщениями Meta, критикуя функции гарнитуры и необходимость установки обновлений программного обеспечения, прежде чем можно будет ее использовать. для Метавселенной.
Кармак стал первым техническим директором Oculus в 2013 году после ухода из ID Software, где он был соавтором смерть И землетрясение МЛМ. Присоединяйтесь к Meta, когда Facebook был куплен Oculus за 2 миллиарда долларов в 2014 году. Отменить Окулус Он работал исключительно в качестве технического директора в качестве консультанта, чтобы сосредоточиться на искусственном общем интеллекте (AGI) или типе искусственного интеллекта, способного выполнять человеческие задачи. Его стартап Keen Technologies разрабатывает такую систему искусственного интеллекта.
Как знает любой, кто слушает незаписанные разговоры Connect, я всегда был очень разочарован тем, как все делается в FB/Meta. Все, что нужно для того, чтобы стать хитом, есть прямо здесь, но это не объединено эффективно.
— Джон Кармак (ID_AA_Carmack) 17 декабря 2022 г.
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