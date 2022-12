Джон Кармак уходит умирать: «Это конец моего десятилетия в виртуальной реальности»

Джон Кармак Легендарный геймдизайнерИ Ракета человек Энтузиастам виртуальной реальности он объявил, что покидает как Meta/Facebook, так и сам бизнес виртуальной реальности после десятилетия в качестве одного из самых выдающихся его сторонников.

Кармак Положение было похоже Исполнительный консультант. Первоначально отправив свое прощальное сообщение коллегам во внутренней записке, когда оно частично просочилось в СМИ, он решил вместо этого опубликовать все это, включая некоторые пояснения, на своей странице в Facebook.

Вот оно полностью:

У меня смешанные чувства.

Quest 2 — это почти то, что я хотел увидеть с самого начала — мобильное оборудование, отслеживание в помещении и на улице, дополнительная потоковая передача на ПК, дисплей 4k, экономичность. Несмотря на все мои жалобы на наше программное обеспечение, оно по-прежнему приносит пользу миллионам людей. У нас есть хороший продукт. Это успешный продукт, а успешные продукты делают мир лучше. Все могло бы произойти немного быстрее и получиться лучше, если бы были приняты другие решения, но мы построили что-то очень близкое к правильному.

Вопрос в нашей эффективности.

Некоторые спросят, какое мне дело до того, как происходит прогресс, если он есть?

Если бы я пытался произвести впечатление на других, я бы сказал, что организация, которая не знает ничего, кроме неэффективности, не готова к неизбежной конкуренции и/или затягиванию поясов, но на самом деле, это более личная боль, когда видишь 5% использования графического процессора. фигура в производстве. Я расстроен этим.

[edit: I was being overly poetic here, as several people have missed the intention. As a systems optimization person, I care deeply about efficiency. When you work hard at optimization for most of your life, seeing something that is grossly inefficient hurts your soul. I was likening observing our organization’s performance to seeing a tragically low number on a profiling tool.]

У нас смехотворное количество людей и ресурсов, но мы постоянно саботируем себя и тратим усилия впустую. Нет никакого способа покрыть это сахаром; Я думаю, что наша организация работает наполовину так эффективно, как это делает меня счастливым. Некоторые могут насмехаться и утверждать, что мы делаем хорошую работу, но другие будут смеяться и говорить: «Половина? Ха! Я на четверть эффективности!»

Это была борьба для меня. У меня есть голос на самом высоком уровне, поэтому я чувствую, что должен быть в состоянии двигаться вперед, но я явно недостаточно убедителен. Значительная часть вещей, на которые я жалуюсь, в конечном итоге добиваются своего через год или два, и доказательства накапливаются, но я никогда не был в состоянии убить эту глупость до того, как она причинит ущерб, или задать направление, и команда действительно будет придерживаться его. к этому. Я думаю, что мое влияние на боковых линиях было положительным, но оно никогда не было основным фактором.

По общему признанию, это навязано самому себе — я мог бы переехать в Менло-Парк после приобретения Oculus и попытаться затеять драки с поколениями лидеров, но я был так занят программированием, что предполагал, что буду ненавидеть это, быть плохим в этом и наверное все равно проиграешь.

Хватит жаловаться. Я устал бороться, и мне нужно запустить стартап, но битву все еще можно выиграть! Виртуальная реальность может принести пользу большинству людей в мире, и ни одна компания не может сделать это лучше, чем Meta. Возможно, действительно можно достичь этого, двигаясь вперед с использованием существующих практик, но есть много возможностей для улучшения.

Принимайте более взвешенные решения и наполняйте свои продукты «наплевать»!