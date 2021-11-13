Джон Керри: субсидии на ископаемое топливо — это «определение безумия»

Джон Керри, специальный посланник США по вопросам изменения климата, в пятницу назвал субсидии на ископаемое топливо «определением безумия», осудив действия правительств, которые искусственно снижают цены на уголь, нефть или газ.
Выступая на саммите Организации Объединенных Наций по климату, где переговорщики из почти 200 стран пытаются достичь соглашения по сделке, которая позволит избежать наихудших последствий изменения климата, г-н Керри призвал к быстрому поэтапному отказу от субсидий. Но он отстаивал новую формулировку проекта соглашения, которая, похоже, ослабила давление по ограничению использования ископаемого топлива.
Версия, выпущенная в пятницу, призывает страны ускорить «неуклонный отказ от угольной энергетики и неэффективных субсидий на ископаемое топливо». Неустанное и неэффективное добавление слов было замечено некоторыми экологическими группами как лазейка, позволяющая продолжать субсидии.
Но г-н Керри сказал, что фраза «должна остаться» в окончательном соглашении, потому что в будущем могут быть разработаны коммерческие технологии для улавливания и хранения выбросов углекислого газа. И он сказал, что «зная, что есть доказательства» необходимости резко сократить глобальные выбросы, страны не могут исключить использование новых технологий.
Он решительно заявил о прекращении крупномасштабных субсидий на ископаемое топливо. Программа развития Организации Объединенных Наций недавно подсчитала, что мир ежегодно тратит 423 миллиарда долларов на субсидирование нефти, газа и угля, что примерно в четыре раза превышает сумму, необходимую для оказания помощи бедным странам в борьбе с изменением климата.
«Это определение безумия», — сказал Керри, добавив, что страхование нефти, газа и угля позволяет правительствам «подпитывать проблему, которую мы здесь для решения. В этом нет смысла».
Официальные лица других стран утверждали, что из соглашения следует убрать безжалостные и неэффективные слова.
«Нам нужны четкие формулировки необходимости отмены всех субсидий на ископаемое топливо, а не только неэффективных субсидий, и ускорить поэтапный отказ от угольной энергетики», — сказал Андреа Меза, министр окружающей среды Коста-Рики.
Тина Стеге, посланник по климату Маршалловых островов, страны южной части Тихого океана Под угрозой повышения уровня моря— сказал он, — «субсидии на ископаемое топливо расплачиваются за наши разрушения».
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