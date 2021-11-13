Джон Керри: субсидии на ископаемое топливо — это «определение безумия»

Джон Керри, специальный посланник США по вопросам изменения климата, в пятницу назвал субсидии на ископаемое топливо «определением безумия», осудив действия правительств, которые искусственно снижают цены на уголь, нефть или газ.

Выступая на саммите Организации Объединенных Наций по климату, где переговорщики из почти 200 стран пытаются достичь соглашения по сделке, которая позволит избежать наихудших последствий изменения климата, г-н Керри призвал к быстрому поэтапному отказу от субсидий. Но он отстаивал новую формулировку проекта соглашения, которая, похоже, ослабила давление по ограничению использования ископаемого топлива.

Версия, выпущенная в пятницу, призывает страны ускорить «неуклонный отказ от угольной энергетики и неэффективных субсидий на ископаемое топливо». Неустанное и неэффективное добавление слов было замечено некоторыми экологическими группами как лазейка, позволяющая продолжать субсидии.

Но г-н Керри сказал, что фраза «должна остаться» в окончательном соглашении, потому что в будущем могут быть разработаны коммерческие технологии для улавливания и хранения выбросов углекислого газа. И он сказал, что «зная, что есть доказательства» необходимости резко сократить глобальные выбросы, страны не могут исключить использование новых технологий.