Джон Оливер говорит, что наказание на российских Олимпийских играх за допинговую схему не зашло далеко – Hollywood Reporter

Джон Оливер усомнился в строгости российских санкций на фоне того, что Associated Press недавно назвало «самой продолжительной допинговой сагой на Играх».

Русские отправили на Игры в Токио, которые завершились в воскресенье, более 330 олимпийцев, но соревновались они под названием «Олимпийский комитет России» или ОКР. Имя и флаг России были запрещены на всех мероприятиях, хотя на форме олимпийцев были цвета флага (красный, белый и синий). Для спортсменов, завоевавших золотую медаль, гимн не исполнялся; Вместо этого они слышат музыку российского композитора Чайковского, а на поднятом флаге изображен олимпийский символ (пять колец) вместе с тремя цветами, которые появляются на российском флаге.

Что касается прозвища “ROC”, Оливер сказал в воскресном выпуске HBO. на прошлой неделе сегодня вечером: «Русское имя на самом деле не табу, если они соревнуются как« Олимпийский комитет России », не так ли? Это все равно, что сказать, что такой монстр, как Харви Вайнштейн, не имеет никакого отношения к The Weinstein Co. Я ничего не знаю. об этом. Имя там действительно относится не к этому “.

мне Журнал “Уолл Стрит, Русский язык был запрещен из-за «государственной допинговой схемы на год». Оливер отметил, что Россия также была вынуждена соревноваться под обозначением «OAR» на Зимних Олимпийских играх 2018 года, в то время как флаг, представляющий их, был более нейтральным олимпийским флагом.

Однако «до Токио приговор был сокращен, и им было разрешено соревноваться от имени Олимпийского комитета России в форме, которая явно имела больше, чем мимолетное сходство с российским флагом. Мы все знаем, что там происходит в Точно так же, как назвать это «красный костюм на Хеллоуин» водопроводчика не безупречно. Человек », – сказал он, указывая на фотографию костюма, явно вдохновленную персонажем Марио из Nintendo.

Что касается песни Чайковского, которая сыграла золотые медали, Оливер сказал: «Она более русская, чем российский гимн. В самом деле, нет более содержательного русского звука, кроме, пожалуй, неконтролируемого плачущего старика, который ест картошку».

Оливер отметил, что русский язык, похоже, «перенимает» лейбл ROC, даже зашел так далеко, что использовал хэштег #WeWillROCYou в нескольких твитах.

«Вы не можете использовать ROC как смешное и грубое имя, – сказал Оливер. «Это должно было быть твоим наказанием. Как будто Ганнибал Лектер начал твитнуть: #MUZZLEMEDADDY. Нет, ты ешь людей. Тебе не вернуть кляп!»

Оливер также отметил, что Россия, похоже, не осознает причину ограничений, и отреагировал «решительно», когда американский пловец Райан Мерфи, проигравший соревнование российскому спортсмену, предположил, что его гонка «могла быть не чистой».

Российский олимпийский аккаунт в Твиттере ответил в твите: «Как тревожат наши победы для некоторых из наших коллег. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Нравится это кому-то или нет. Старая шарманка снова заиграла русскую допинговую песню. Английский пропаганда, источающая словесный пот в жарком Токио. Из уст обиженных на поражения спортсменов. Мы не будем вас утешать. Простите нас тем, кто послабее. Бог им судья. А для нас – помощник ».

Оливер сказал: «Ого, это тяжелое отступление. … Совершенно очевидно, что участие России в соревнованиях под этими якобы нейтральными флагами и униформой, когда ни флаг, ни униформа не были нейтральными, означало, что это наказание вообще не было наказанием. Итак, давайте попробуем извлечь уроки из этого, и в следующий раз, когда возникнет эта проблема, давайте убедимся, что запрещенные страны имеют более заметную звездочку на их участии, поэтому вместо того, чтобы носить спортивный костюм с четко обозначенным флагом, давайте поместим его в толстовка с титулом Шрека в паре с грязными тапочками-смайликами и шляпой в стиле лобстера “.

Он также сказал, что вместо Чайковского золотые медалисты должны услышать «что-то ужасное, что останется в вашей голове и напомнит вам, что случилось что-то неприятное». его выбор? в 1-877-Карс-4-Детская песня. «Я знаю, что это сурово, но давайте согласимся, это последний фактор сдерживания», – саркастически сказал он.