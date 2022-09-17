Джордан Берроуз побил рекорд США по борьбе за олимпийские и мировые титулы

Джордан Берроуз Он выиграл свой шестой титул чемпиона мира по борьбе, объединившись со своим олимпийским титулом 2012 года, и стал первым американским борцом, выигравшим семь золотых медалей мира.

34-летний Берроуз выиграл все пять своих матчей за последние два дня на чемпионате мира в Белграде в весовой категории до 79 кг, которая не является олимпийской.

Победить Иран Мохаммед Алнохуди 4-2 в финале в пятницу, используя свой фирменный двойной лег, в матче-реванше перед Мировым финалом в октябре прошлого года, который Берроуз также выиграл.

«Я все еще лучший в своей игре», Берроуз сказал, отец четверых детей выиграл свой первый титул чемпиона мира в 2011 году со счетом 10:0 в матчах за медали между Олимпийскими играми и миром. «Перед каждым матчем я всегда напоминаю себе, что я выбрал это, это избранное страдание.

«Кто-нибудь сломает это [record] один день. сегодня Мой день.»

Берроуз, заявивший в июне, что планирует уйти в отставку после Олимпийских игр 2024 года (независимо от того, был ли он в команде или нет), в течение многих лет был целью сломаться. Джон СмитАмериканский рекорд шести олимпийских и мировых титулов. Аделина Грей Это усложнило поиски, так как в октябре прошлого года она выиграла свою шестую золотую медаль, как и Берроуз. 31-летний Грей находится на передышке, так как в июле родила близнецов.

«Я собираюсь, пока я абсолютно не могу», сказал он в пятницу. «Пока что этот день еще не наступил».

10 медалей Берроуза любого цвета среди Олимпийских игр и чемпионатов мира занимают второе место в истории США. Брюс Баумгартнер13.

«Теперь я являюсь эталоном борьбы США», — сказал он. «У меня было 12 лет на этом, и никто не может сказать, что я этого не заслуживаю».

Берроуз выиграл свою олимпийскую золотую медаль в 2012 году в категории 74 кг и выступал там во время прошлогодних олимпийских испытаний, проиграв ему. Кайл Дайк. Затем Берроуз перешел в неолимпийский дивизион 79 кг, поскольку Дейк попрощался с чемпионатом мира в октябре 2021 года в весовой категории 74 кг в качестве олимпийского (бронзового) призера.

Берроуз должен вернуться в олимпийскую весовую категорию к 2024 году, вероятно, обратно в 74 кг, с прицелом на то, чтобы обойти Дейка на олимпийских испытаниях.

пятница тоже американская Дэвид Тейлор победить противника Хасан Яздани Иран 7-1 в матче-реванше прошлогоднего олимпийского финала в весовой категории до 86 кг (выиграл Тейлор с удалением на 17 секунд) и финала чемпионата мира в октябре прошлого года (выиграл Яздани).

31-летний Тейлор «несколько раз подумывал о завершении карьеры» после того, как завоевал олимпийский титул в Токио, и «весь год был травмирован, почти не тренировался», по крайней мере, частично из-за опухшего колена.

«Я не знаю, хочу ли я делать это дальше», Он сказал. «Я достиг поставленной на всю жизнь цели стать олимпийским чемпионом. Раньше я думал, что если я смогу поехать на чемпионат мира за восемь недель, то, вероятно, мне конец. Приехать туда и проиграть — это было тяжело».

Два американских борца выиграли подряд олимпийские титулы, и только один в прошлом столетии — Смит в 1988 и 1992 годах. По данным Olympedia.org, Барроуз и Тейлор старше любого предыдущего олимпийского чемпиона США.

«Моя жена, мой тренер, мой ближайший круг людей, они усадили меня и сказали: «Чего ты хочешь? Вы имеете право делать все, что хотите. Я не неудачник. я не проиграю [at the October 2021 Worlds]— сказал Тейлор. «[Yazdani] Этот огонь горит, чтобы я продолжал идти. Это барьер между мной и золотой медалью в Париже. Чемпионаты мира — это здорово, но люди напоминают нам об Олимпиаде».

американский Зейн Ричерфорд, борец NCAA 2017 и 2018 годов в Пенсильвании, взял серебро в неолимпийской категории 70 кг. Риттерфорд в четверг вырвал свою первую мировую медаль в своем третьем матче, а затем проиграл в пятницу со счетом 10: 0 Японии. Тайши Нареконе В конце.

Ранее в пятницу последний чемпион мира Джейден Кокс (92 кг), Томас Гилман (57 кг) и Дайк в субботу вышли на матчи за золотую медаль.

Борцы из Белоруссии и России дисквалифицированы из-за войны на Украине. Российские борцы завоевали наибольшее количество медалей на чемпионате мира 2021 года (18) и уступили американцам восемь медалей на Играх в Токио.

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