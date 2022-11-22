Джордан Пол, Доббс с короткими руками раздавлен Пеликаном

То, что мы узнаем, как нехватка рук, раздавлено лебедями появилось в оригинале NBC Спорт Баяра

количество Стивен Карриколичество Дрэймонд Гринколичество Клэй Томпсонколичество Эндрю Уиггинс Добавьте к любой возможности воины Победа в понедельник вечером в Новом Орлеане.

С самого начала игра отставала менее чем на 10 очков за первые шесть минут, а на 24 после 11 минут «Уорриорз» выдержали поражение «Пеликанов» со счетом 128–83 в Smoothie King Center.

Четыре воина (8-10) набрали двузначные числа, опережая на 26 очков. Джордан Пол и 18 из Джонатан Куминга.

В целом, это было настолько плохо, насколько могли выглядеть «Уорриорз». У них было почти в два раза больше передач (27), чем передач (16).

Вот три заметки от четырех первокурсников в уличной одежде и пятая, Кевон Луния поиграл всего пять минут:

Санта-воины играют

До Рождества осталось 34 дня, но «Уорриорз» не хотели долго ждать, чтобы проникнуться духом дарения.

С другой стороны, они были в Новом Орлеане.

«Голден Стэйт» совершил 27 передач и дал «Пеликанс» 31 очко, превысив рекорд предыдущего сезона, когда «Уорриорз» совершили 23 передачи во время их первой поездки на Big Easy 4 ноября.

«Уорриорз», не теряя времени, задали благотворительный тон, сделав семь подарков за первую четверть, что составило девять из 35 очков, набранных «Пеликанами» за первые 12 минут.

В этом деле участвовали все, вместе с новичком Райан Роллинз совершить пять за 16 минут, а Пол — четыре за 27 минут. На поле вышли десять игроков, каждый из которых получил как минимум два пожертвования от Луни.

Лебеди, игравшие почти в полную силу, не нуждались ни в какой помощи. Они все равно получили это.

Мистер Летающий Куминга

Из-за длины, скорости и игры пеликанов эта игра стала одним из лучших качеств Куминги.

А 20-летний форвард уже во втором сезоне успел несколько раз блеснуть своими дарованиями, представив качественные видеоклипы.

Первый произошел на второй минуте матча, когда атлетическое чудо Зайон Уильямсон Берите кирку и отправляйтесь в путешествие от побережья к побережью, которое обязательно закончится легким ведром. нет. Куминга погнался за ним и сбил мяч со щита.

История продолжается

Второй случился в конце второй четверти, когда трехочковый бросок Пола отскочил высоко от кольца. Камминга, прилетевший с фланга, схватил мяч правой рукой и протащил его, едва не задев рукой щит.

JK финишировал с 18 очками, тремя подборами и запоминающимся моментом.

Почему не Вейцман?

Пока «Голден Стэйт Уорриорз» резвятся в Новом Орлеане, Джеймс Уайзман трудится в Солт-Лейк-Сити с «Санта-Круз Уорриорз» G-лиги.

Несмотря на то, что «Уорриорз» отдыхали в начале игры, включали и выключали игру, не было смысла давать Уайзману несколько минут от НБА.

На вопрос перед игрой, есть ли какие-либо соображения по поводу привлечения Уайзмана в этот матч — новичков Патрика Болдуина-младшего и Райана Роллинза — тренер Стив Керр ответил, что не рассматривал.

«Нет, не сегодня. Мы чувствовали, что для него очень важно получить действительно хорошую растяжку в Санта-Крус после тренировки», — сказал он. «Практика — это главное. Когда к тебе обращаются индивидуально, как это делают ребята из лиги G, легче добиться большего прогресса, чем остановки и старты, которые случаются в течение сезона НБА, когда ты не в ротации».

На первый взгляд, это логичное объяснение, но оно было бы более правдоподобным, если бы подающие надежды «Уорриорз» не вызвали Патрика Болдуина-младшего и Райана Роллинза из Санта-Крус в воскресенье вечером.

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