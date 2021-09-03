Джордан Томпсон разбился в драме ‘Жестокость’

Джордан Томпсон был опустошен, потому что не смог доиграть Аслана Карацева. Фото: Getty

Австралиец Джордан Томпсон ударил себя после того, как получил фантастическую возможность пройти в третий раунд Открытого чемпионата США. Сквозь его пальцы.

27-летний австралиец был на грани большого расстройства в пятницу (AEST) после того, как вырвался вперед с двумя сетами против 21-го посева сборной России Аслана Карацева.

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Томпсон также заработал два игровых очка в напряженном тай-брейке четвертого сета, но не смог извлечь из них выгоду, поскольку Карацев одержал победу в захватывающем матче из пяти сетов со счетом 3-6 3-6 7-5 7-6 (11-9). Победа 6: 1 Через четыре часа 39 минут.

Томпсон появился на пути к 32-му раунду вместе с номер 1 в мире Ash Party и австралийцем Алексеем Попириным, но говорит, что ему придется попытаться вернуться в игру после того, как его кампания на Flushing Meadows подошла к горько разочаровывающему концу.

«Два матч-пойнта; я мог бы выйти за пределы корта и попасть в третий раунд и спасти себя от игры в еще одну партию тенниса», – сказал он.

«Вот для чего мы играем в теннис. Вот мы на турнире Большого шлема и получаем матчевые очки в еще одном третьем раунде турнира Большого шлема, который пошел на попрошайничество.

«Но я не могу продолжать это вечно, потому что его больше нет. Вероятно, завтра у меня будет муж, так что, надеюсь, я получу заряд и адреналин поможет мне пережить это».

Поклонники были в равной степени отстранены от австралийца, увидев, как он подошел так близко, но им мучительно не хватало.

Джордан Томпсон обращает внимание на дубль

Что еще хуже, Томпсон выйдет за пределы топ-70 мира после того, как не сможет защитить рейтинговые очки, которые он набрал за свой лучший результат в карьере, в четвертом раунде в прошлом году в Нью-Йорке.

Однако это была еще одна смелая попытка для 27-летнего игрока после его эпической победы над Джанлукой Магером в первом раунде с пятью сетами.

Томпсон пробежал 9032 метра, но сказал, что физическая форма не стала причиной его смерти.

Он сказал: «Мое тело в порядке».

История продолжается

«Я делал большинство пробежек, и когда вы думаете об этом, вы на самом деле не пробегаете ни одной точки, так что это очень быстрые движения на 9000 метров.

«Я думаю, что это хорошо для меня, моя физическая форма на высоком уровне, но это не имеет значения, если ты не сможешь победить».

Карацев был среди квалифицированных игроков тура в 2021 году, достигнув полуфинала Открытого чемпионата Австралии после квалификации в своем первом матче на крупном турнире, и переместившись из-за пределов 100 лучших игроков мира на 25-е место в рейтинге.

В марте он выиграл свой первый титул ATP в Дубае, а в следующем месяце обыграл Новака Джоковича в Белграде.

Но у Томпсона был показатель 21-го сева на протяжении большей части боя в пятницу, только чтобы отказаться от преимущества в два сета, чтобы выйти.

Джордан Томпсон отвечает на удар Аслану Карацеву во втором раунде Открытого чемпионата США. Фото: Getty

У Томпсона теперь есть шанс наверстать упущенное в парном разряде, так как он будет играть своего товарища Сидни Джеймса Дакворта, который потратил пять собственных очков в столь же тяжелом поражении из пяти сетов в первом раунде от Педро Мартинеса.

Барти ранее забронировала себе место в женском третьем раунде, победив со счетом 6: 1 7: 5 над датской девушкой Кларой Тоусон.

В воскресенье лучший посевной игрок сыграет с американкой Шелби Роджерс за место в 1/8 финала.

Попперин вышел в третий раунд в четверг и впервые встретится с Бреттом Дэном Эвансом за место во второй неделе крупного турнира.

с AAP

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