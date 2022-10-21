Джорджия Мелони приведена к присяге в качестве премьер-министра Италии

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РИМ. В субботу Джорджия Мелони будет приведена к присяге в качестве первой женщины-премьер-министра Италии, которая возглавит самое правое правительство страны со времен окончания Второй мировой войны. В пятницу Мелони получил зеленый свет от президента Италии Серджио Маттареллы на формирование правительства. Ожидается, что ее правительство будет утверждено парламентом на вотуме доверия в начале следующей недели.

Но в последнее время — на фоне шовинистических оскорблений и просочившейся пророссийской аудиозаписи — трудно сказать, складывается ли ее ультраправый союз или распадается.

Когда альянс Он сбежал, выиграв выборы Месяц назад его описание своей популярности — размахивание проблемами культурной войны и обещание стабильности в Европе — казалось, вдохновило другие ультраправые движения. Теперь более важный вопрос заключается в том, смогут ли его члены преодолеть распри, которые усилили чувство беспокойства и непредсказуемости политического курса Италии.

Большая часть беспорядков была вызвана четырехкратным премьер-министром Сильвио Берлускони, 86-летним миллиардером, который сейчас возглавляет Forza Italia, небольшую партию в правящей группе.

Во-первых, на прошлой неделе папарацци увидели записку Берлускони с критикой характера Мелони. Он писал: «Наглый, высокомерный».

Затем серия утечек аудиозаписей показала, как Берлускони хвастался недавним подарком на день рождения от президента России Владимира Путина, который прислал ему 20 бутылок водки и «очень милое письмо», на которое Берлускони сказал, что ответил «таким же милым письмом» и банка вина Ламбруско. Утечки также показали, что Берлускони дал дружественный Кремлю отчет о войне на Украине, заявив, что Путин неохотно созвал «спецоперацию» в ответ на волю народа, надеясь поставить в Киеве «более рациональных лидеров».

Мелони ответил ультиматумом: любой, кто не согласен с атлантическими и европейскими принципами Италии, «не сможет войти в состав правительства за счет отказа от формирования правительства». READ Министр финансов Австралии Джош Фрейденберг рассказывает о законе о СМИ в Facebook

Несмотря на беспорядки, рост Мелони примечателен, учитывая связь ее партии с постфашистским движением и то, как она вытолкнула Fratelli d’Italia (Братья Италии) из маргиналов в мейнстрим.

она сказала Работа премьер-министра будет трудной, учитывая инфляцию, постоянную экономическую стагнацию, высокий государственный долг и хрупкость, присущую политике в Италии, где правительства часто изо всех сил пытаются продержаться более года.

Комментарии Берлускони о России составляют дополнительную проблему, поскольку они противоречат представлению Мелони о правительстве, которое решительно поддерживает Украину и НАТО.

Берлускони называл себя старшим государственным деятелем коалиции. Несмотря на его падающую популярность, его партия в целом считалась более центристской, чем ее партнеры, включая Meloni Fratelli d’Italia и Лигу во главе с Маттео Сальвини, которого Мелони назначил одним из заместителей премьер-министра.

Но Берлускони — самопровозглашенный «прирожденный соблазнитель», сформировавший современную эру политики, основанной на характере, со смесью эгоизма, скандала и доминирования на телевидении — с трудом сдает позиции.

Мелони когда-то был министром по делам молодежи. Теперь она возглавляет партию при трехкратной его поддержке. Некоторые критики, отмечая печально известные бунгало Берлускони, его унизительное изображение женщин на телевидении и его привычку комментировать женскую красоту, говорят, что он не знает, как вести себя с таким персонажем, как Мелони, который может быть раной и перехитрить. его. Использование относительно новых инструментов социальных сетей.

После того, как список качеств Мелони, составленный Берлускони, стал достоянием общественности, она сказала, что он исключил одно из них.

«Отсутствующее прилагательное: я не способна на шантаж», — сказала она, явно намекая на более ранний гамбит, когда партия Берлускони не поддержала кандидата в Сенат от Fratelli d’Italia. Кандидат Иньяцио Ла Роса, известный коллекционированием фашистских реликвий, все равно победил. READ Экономика, которая прямо сейчас подвергается санкциям резни

Просочившаяся аудиозапись, о которой сообщает La Presse, напомнила о сочувствии России, которое всегда таилось в Альянсе Мелони. Хотя Мелони не проявлял симпатии к Путину, Сальвини сомневался в эффективности российских санкций и однажды надел рубашку с Путиным во время посещения Красной площади.

Между тем у Берлускони всегда была слабая трампистская позиция по отношению к силачам. Он принимал Путина на своей вилле на Сардинии, а в 2015 году стал одним из немногих западных политиков, посетивших недавно аннексированный Крым, назвав Путина «миром».номер один«лидер.

Энрико Летта, лидер левоцентристской Демократической партии Италии, заявил в Twitter, что Италия «переживает опасную трансформацию», становясь все более двусмысленной в своей позиции в отношении России и Украины. Движение пяти звезд, одна из крупнейших оппозиционных партий, несколько месяцев лоббировало прекращение поставок оружия в Украину.

Хотя очевидная ненадежность Берлускони не облегчит управление союзом Мелони, динамика пока играет в свою пользу. Михайло Подолак, советник Президента Украины Владимира Зеленского, Четверг сказал что, пока Берлускони находился «под влиянием водки», Мелони доказывал «истинные принципы».

«С нашим правительством Италия не будет самым слабым звеном для Запада», — сказал Мелони.

Ферруччо де Бортоли, бывший главный редактор газеты Corriere della Sera, сказал, что правительству «присуще много неясностей и слабостей, потому что двое из трех партнеров поддерживают Путина».

Но он сказал, что Мелони выглядела «более прозападной, даже более поддерживающей НАТО, чем раньше».

«Я думаю, что разнообразная программная политика Берлускони в конечном итоге стала небольшим, но значительным преимуществом для руководства Джорджии Мелони», — сказал он.

Позиция Берлускони вынудила старшего члена Forza Italia Антонио Таджани, который, как ожидается, станет министром иностранных дел Мелони и еще одним заместителем премьер-министра, Сказать, что и партия, и Берлускони поддерживают НАТО и выступают против российского вторжения. Берлускони заявил в Facebook, что его «личная позиция» включала «полную и безоговорочную приверженность ценностям Европы и НАТО». READ Конгресс США выделил Украине 300 миллионов долларов и обратился к Китаю с законопроектом о масштабной обороне

В пятницу утром Мелони выступил перед прессой вместе с Сальвини и Берлускони после консультации с Маттареллой по поводу формирования нового правительства. Мелони сказала, что согласна с тем, что все должно быть официально оформлено «в кратчайшие сроки».

Она сказала, что ее поддержка была «единодушной».