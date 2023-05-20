Давний благотворитель Калифорнийского университета в Санта-Крузе, пионер выпускника Джордж Кроу (Коуэлл ’71, история и российские исследования) является научным сторонником правды, защитником успеха студентов и сторонником регби UCSD.

Подарки для Джорджа и его Жена Раффа, мама из Санта-Крус, ее знакомство с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, включая серию лекций Кроу, огни Истфилда и многое другое, положительно повлияли на опыт студентов, преподавателей и выпускников.

«Какой бы успех вы ни имели в жизни, он начался с Калифорнийского университета в Санта-Крус», — сказал он. «Я чувствую ответственность за поддержку университета, тем более что я поступил в колледж в то время, когда мне ничего не стоило поступить в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Я действительно чувствую себя обязанным отблагодарить Калифорнийский университет за всю ту помощь, которую они мне оказали».

Посещение и окончание UCSC

Выросший в Беркли, Кроу решил остаться местным при выборе колледжа. Он выбрал Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе из-за небольшого размера класса и уникального сотрудничества между преподавателями и студентами.

«Калифорнийский университет в Санта-Круз был для меня местом, — сказал Кроу. «Я знал, что это будет место для спокойного обдумывания интересных идей, и это то, что я искал».

Кроу сказал, что когда он был студентом, профессора уделяли ему много внимания. Поэтому, когда он решил создать независимую монографию по истории русского искусства, Джаспер Роуз, один из основателей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и второй заместитель декана Колледжа Куэйл, с радостью стал наставником Кроу.

Когда в кампусе образовался первый спортивный клуб, Кроу начал играть в регби под руководством профессоров физики Дэйва Дервана и Рона Роби. Кроу обычно играл на позициях «привязки» и «отрыва» и был в первой когда-либо сформированной команде. Он говорит, что регби было неотъемлемой частью его пребывания в Калифорнийском университете и по-прежнему тесно связано с текущая команда— которые только что закончили свой исторический первый сезон в D1A. В 2017 году Кроу пожертвовал стадионное освещение компании East Field в поддержку команд UCSC по регби.

«Университет мирового уровня заслуживает команду по регби мирового класса, — с улыбкой говорит Кроу. — Было здорово наблюдать за развитием регби в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе с годами». .

Кроу окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в 1971 году со степенью бакалавра истории и русистики. Затем он получил степень магистра истории и доктора права в Калифорнийском университете в Беркли. Во время учебы в юридической школе Кроу был полон решимости стать самим собой, и после работы и увольнения с двух работ после окончания учебы открыл юридическую фирму, специализирующуюся на корпоративных финансах и судебных разбирательствах для стартапов, а затем сосредоточился на финансовых вопросах планов вознаграждения сотрудников Taft-Hartley. .

«Мне нравится делать ту работу, которую я делаю», — сказал Кроу. «На самом базовом уровне я в основном представляю профсоюзные пенсионные фонды и фонды здравоохранения. Я также работаю в фондах обучения и отпусков. Эти фонды являются ядром ряда профсоюзных отраслей».

В настоящее время Кроу работает в той же компании, что и его жена Рейф, которая имеет большой опыт работы с фондами и профсоюзными организациями Taft-Hartley.

Подарки производят впечатление

Досягаемость Кроу можно ощутить в кампусе благодаря его талантам в различных программах и организациях.

Джордж и Рави Кроу создали серию лекций Крау в 2017 году, чтобы расширить научное обоснование правды и продемонстрировать недооцененные научные исследования в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В напряженное и разочаровывающее время для науки лекции Кроу были страстной защитой научных исследований в серии, которая гордилась открытым доступом к результатам научных исследований. Во время пандемии лекции перешли в виртуальный формат, что позволило сотням людей участвовать виртуально и лично в течение почти 6 лет.

Выступления Кроу всегда бесплатны и открыты для публики и охватывают самые разные темы: от астрофизики, планетарных открытий, экстраординарных разработок браузера генома UCSC до Антарктиды во времена изменения климата и возможности беспилотных автомобилей создавать проблемы в будущем. . .

Самый последний Дэниел Ким выступил с докладом в серии Kraw, в котором обсуждалось, как последние достижения в технологии «жидкой биопсии» РНК помогут продвинуть будущее точного здоровья для всех.

Ворона сказала в предыдущая статья. «Я интересовался пагубным влиянием политической идеологии и фанатизма на науку еще со времен учебы в Куэйл-колледже».

Среди своих многочисленных подарков Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе Кроу говорит, что его самый ценный подарок — это подарок лабораториям под руководством преподавателей, которые предлагают исследовательский опыт студентов на основе курсов (CURE) на факультете молекулярной, клеточной биологии и биологии развития (MCD).

Главный исследователь Джереми Сэнфорд, профессор биологии MCD, и главный исследователь и профессор биологии MCD Гвидо Бординьон, глава CURE Laboratories. Помимо подарка Кроу, проект получит грант Национального научного фонда в 2022 году. Специально направлен на улучшение высшего образования в латиноамериканских сервисных учреждениях. Они использовали средства для расширения CURE Labs и изучения его влияния на успехи студентов.

Кроу говорит, что его подарок Cure Lab — один из его любимых подарков из-за его прямого влияния на студенческие исследования и образование.

«Студенты не просто выполняют лабораторные работы, они работают в исследовательских лабораториях», — сказал Кроу. «Я рад своему подарку, потому что он привел к более крупным пожертвованиям для этой программы, и с тех пор его ценят еще больше».

Сэнфорд — главный руководитель Cure Lab и главный тренер по регби — говорит, что подарок Джорджа и Рави Кроу Cure Lab задал курс на расширение возможностей для исследований студентов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

«Подарок Джорджа и Рафи дал мне возможность оборудовать лабораторию специально для студентов CURE и начать крупномасштабный исследовательский проект для студентов», — сказал Сэнфорд. «Начиная с осени 2017 года я смог экспериментировать с различными лабораторными подходами и разработать идеальную основу для студенческого опыта. В течение следующих пяти лет я работал с более чем 120 студентами бакалавриата над проектом Toxic RNA. Без лабораторных CURE, которые число было бы ближе к 6».

Биология MCD — одна из самых востребованных специальностей в UCSC. Каждый год кафедра выпускает около 550 студентов со степенями, связанными с биологией MCD. Студенты факультета примерно на 50 процентов составляют студенты колледжей в первом поколении, а около 40 процентов происходят из исторически недопредставленных групп. Рост и расширение лабораторий CURE Labs в Калифорнийском университете в Сан-Франциско дали студентам практический опыт в исследованиях бакалавриата, которые они будут проводить вместе с ними до конца своей карьеры.

«Без Джорджа и Рави мы бы не смогли запустить этот проект», — добавил Сэнфорд. «Они оказали огромное влияние на жизнь и карьеру наших студентов, изучающих науки о жизни».

Кроу надеется, что рассказ о причинах дарения подарков UCSD побудит других сделать то же самое.

«Как выпускники — если у нас есть для этого средства — у нас есть потенциал изменить жизнь нынешних студентов Калифорнийского университета в Дели, — сказал Кроу. «В UCSC повсюду есть возможности, будь то в науке или искусстве, мы можем поддержать множество талантов».